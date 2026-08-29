बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस जीनत अमान का फिल्मी करियर काफी शानदार रहा है। संजय खान से रिश्ते से लेकर मजहर खान से खराब शादी तक, एक्ट्रेस की लाइफ में कई उतार-चढ़ाव आए। बॉलीवुड में धोखा देना काफी आम बात रही है। रिश्तों में चीटिंग फिल्मी दुनिया का एक शौक कहा जा सकता है। इस बारे में जीनत अमान ने अपनी राय रखी, साथ ही अपने पति मजहर खान के साथ टॉक्सिक शादी पर भी बात की।

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जीनत अमान बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चित एक्ट्रेस रही हैं, उन्हें उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की गिनती में गिना जाता था। फिल्मी दुनिया से अलग उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है। अपनी निजी जिंदगी को लेकर हुई चर्चाओं और आलोचनाओं पर बात करते हुए जीनत अमान ने कहा कि वह अब पीछे मुड़कर उन सभी अनुभवों को समझदारी के साथ देखती हैं।

मां बनना चाहती थी जीनत अमान

बिटवीन अस बाय अनामिका के साथ बातचीत में एक्ट्रेस जीनत अमान ने बताया कि, “मैं अब उन सभी फैसलों को बहुत समझदारी के साथ देखती हूं। उस वक्त मैं बहुत जवान थी और मैंने वही फैसले लिए, जिन पर तब मेरा विश्वास था और जो मैं चाहती थी।” उन्होंने आगे कहा, “मेरे कुछ फैसले मेरे लिए सही साबित हुए, जबकि कुछ नहीं।”

मजहर खान के साथ अपनी शादी पर जीनत अमान ने बताया कि जब उन्होंने मजहर खान से शादी की थी, तब वह मां बनने के लिए तैयार थीं। उनका मानना था कि शादी परिवार बनाने का रास्ता है और उन्होंने इसी सोच के साथ फैसला लिया था।

मेरी शादी मेरे लिए बड़ी सीख थी

उन्होंने अपनी शादी को एक सीख बताते हुए कहा कि इससे उन्हें प्यार और खुद को खो देने के बीच का फर्क समझ आया। वह इसलिए रिश्ते में बनी रहीं क्योंकि उन्होंने एक प्रतिबद्धता की थी, उनके बच्चे थे और उन्हें उम्मीद थी कि हालात बदलेंगे। हालांकि, आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि अपनी भलाई की कीमत पर किसी को बचाया नहीं जा सकता।

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वो मेरे बच्चों के पिता हैं

एक्ट्रेस ने कहा- “आखिरकार उन्हें समझ आया कि खुद को नुकसान पहुंचाकर किसी दूसरे इंसान को नहीं बचाया जा सकता। उन्होंने उसके लिए कई लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन बाद में महसूस किया कि उसे खुद अपनी मदद करनी होगी। वह उनके बच्चों के पिता हैं, इसलिए वह उनके बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं कहना चाहतीं।”

बॉलीवुड में बेवफाई पर क्या बोलीं जीनत

‘सत्यम शिवम सुन्दरम’ एक्ट्रेस ने कहा कि बेवफाई सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानी कमजोरी है। हालांकि, इंडस्ट्री में निजी रिश्ते अक्सर सार्वजनिक चर्चा और मनोरंजन का विषय बन जाते हैं। उनके मुताबिक, किसी के दर्द को गॉसिप बनाकर किसी का भला नहीं होता।