दिग्गज अभिनेत्री ज़ीनत अमान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिल्मों और निजी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से साझा करती रहती हैं। इस बार उन्होंने अपने दिवंगत पति मजहर खान के साथ रिश्ते में आई दरारों और उस दौर की मानसिक स्थिति पर खुलकर बात की।

ज़ीनत ने इंस्टाग्राम पर अपनी 1988 की फिल्म गवाही के सेट का एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर किया। पोस्ट के साथ उन्होंने लंबा नोट लिखते हुए बताया कि उस समय उनकी शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही थी।

उन्होंने लिखा, ”गवाही की शूटिंग 1988 में हुई थी। उस समय मेरे बड़े बेटे अज़ान का जन्म हो चुका था और दूसरे बेटे जहान के आने से पहले का वक्त था। मेरे करियर के शिखर पर मैंने घरेलू सुख की जो तस्वीर सोची थी, वह धीरे-धीरे टूटने लगी थी। शादी और मातृत्व दोनों मेरी जिंदगी में आ चुके थे, लेकिन शादी में दरारें दिखने लगी थीं।”

ज़ीनत ने बताया कि उस दौर में वह अपने बेटे अज़ान के साथ मुंबई के साउथ बॉम्बे स्थित अपनी मां के घर रहने लगी थीं। तभी उन्हें गवाही की स्क्रिप्ट मिली।

उन्होंने कहा, ”एक समय था जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दूर जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपनी निजी जिंदगी से भागना चाहती थी। मैं खुद को सिर्फ बेटी, मां या पत्नी से अलग पहचानना चाहती थी।”

ज़ीनत ने अपनी मां का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी मदद की वजह से वह फिल्म में जाह्नवी कौल का किरदार निभा सकीं। फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का रोल निभाया था जिस पर हत्या का आरोप लगता है।

उन्होंने फिल्म के बारे में कहा, ”यह एक धीमी रफ्तार वाला लेकिन दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें रहस्य और इमोशन्स दोनों हैं।”

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मजहर खान के साथ रिश्ते पर खुलासा

ज़ीनत अमान ने पुराने इंटरव्यू में मजहर खान के साथ अपने रिश्ते की मुश्किलों के बारे में भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि मजहर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और पेनकिलर्स के आदी हो गए थे।

उन्होंने कहा, ”वह खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे और मैं यह सब देखकर टूट रही थी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि उनकी किडनी फेल हो सकती है, लेकिन उन्होंने दवाइयां लेना नहीं छोड़ा।”

ज़ीनत ने बताया कि उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद रिश्ते से अलग होने का फैसला लिया। ”मैंने उन्हें छोड़ा जरूर, लेकिन तब भी उनकी परवाह करती थी। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। यह मेरी खुद की सुरक्षा का सवाल बन गया था।”

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अलग होने के बाद मजहर के परिवार ने उन्हें अंतिम विदाई तक नहीं देने दी।

ज़ीनत अमान की शादी

जानकारी के लिए बता दें कि ज़ीनत अमान ने 1978 में अभिनेता संजय खान से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता 1979 में खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने 1985 में अभिनेता-निर्देशक मजहर खान से शादी की, जिनसे उनके दो बेटे अज़ान और जहान हैं। 1998 में किडनी फेल होने के कारण मजहर खान का निधन हो गया।

दिव्या अग्रवाल पर छोटे ब्रांड ने लगाए आउटफिट न लौटाने के आरोप

रियलिटी शो स्टार दिव्या अग्रवाल एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार एक कपड़ों के ब्रांड ने उन पर और उनकी टीम पर आउटफिट वापस न करने का आरोप लगाया है।

‘मिडवीक’ नाम के ब्रांड ने इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया कि दिव्या की स्टाइलिस्ट इप्सा अरोड़ा ने शो The 50 के लिए उनसे दो आउटफिट लिए थे, लेकिन केवल एक ही लौटाया गया।

ब्रांड ने लिखा, ”चार महीने तक फॉलो-अप, बहाने और झूठ के बाद एक आउटफिट खो गया और दूसरा इस्तेमाल के बाद वापस किया गया। इससे हमें 7500 रुपये का नुकसान हुआ। छोटे ब्रांड्स से अक्सर चुप रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन हमने आवाज उठाने का फैसला किया।”

पोस्ट में यह भी कहा गया कि बड़े सेलिब्रिटी और उनकी टीमें अक्सर छोटे ब्रांड्स के काम और मेहनत की कद्र नहीं करतीं।

दिव्या अग्रवाल ने दी सफाई

इस मामले पर दिव्या अग्रवाल ने कहा कि उन्हें पूरी स्थिति की जानकारी नहीं थी क्योंकि वह शो की शूटिंग में व्यस्त थीं।

उन्होंने कहा, ”मेरे स्टाइलिस्ट और मैनेजर के बीच बातचीत हो रही थी। मैंने इस मुद्दे पर कोई निजी बातचीत नहीं की। सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रही हूं, इसलिए फिलहाल शांत रहना चुना है।”

दिव्या ने एक लंबा आधिकारिक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा छोटे और होमग्रोन ब्रांड्स को सपोर्ट करती रही हैं।

उन्होंने लिखा, ”रियलिटी शो में लगभग 50 कंटेस्टेंट्स, लगातार आउटफिट बदलाव और भारी लॉजिस्टिक्स के बीच कभी-कभी किसी चीज़ का मिसप्लेस हो जाना संभव है। जब हमारी टीम को पता चला कि एक आउटफिट नहीं मिल रहा, तब भी हमने ब्रांड को क्रेडिट और एक्सपोजर दिलाने की कोशिश की।”

दिव्या ने दावा किया कि उनकी टीम ने ब्रांड के लिए अलग से शूट करने का भी प्रस्ताव दिया था ताकि उन्हें प्रमोशन मिल सके।

उन्होंने आगे कहा, ”दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले को सार्वजनिक रूप से इस तरह पेश किया गया जिससे मेरी और मेरी टीम की ईमानदारी पर सवाल उठे।”

दिव्या अग्रवाल और The 50 विवाद

दिव्या अग्रवाल हाल ही में रियलिटी शो The 50 में नजर आई थीं। शो से बाहर होने के बाद उन्होंने प्रिंस नरूला पर भी निशाना साधा था।

उन्होंने कहा था, ”घर में मेल डॉमिनेशन था। प्रिंस हर किसी को अपनी प्राथमिकता बताते थे और पीछे से गेम प्लान करते थे। मैं उस तरह गेम नहीं खेल सकती थी।”

दिव्या ने यह भी कहा कि शो में खुलकर अपनी बात रखना मुश्किल था क्योंकि अगर पूरा घर आपके खिलाफ हो जाए, तो अगले दिन आपकी कोई पहचान नहीं बचती।

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