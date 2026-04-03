जीनत अमान जब से इंस्टाग्राम पर आई हैं, वो अपनी फिल्मों से जुड़े किस्से साझा करती रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म ‘डॉन’ से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है। फिल्म में रोमा का किरदार निभाने वाली जीनत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर उस एक सीन को पोस्ट किया, जिसमें वह नर्स के भेष में डॉन को अस्पताल से बाहर निकालती हैं।

इस सीन में अमिताभ बच्चन व्हीलचेयर पर नजर आ रहे हैं और जीनत उन्हें तेजी से धकेलते हुए पुलिस से बचाती हैं। हालांकि, जीनत के मुताबिक, यह सीन शूट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था।

उन्होंने बताया कि व्हीलचेयर काफी भारी और पुरानी थी, और उसमें बैठे अमिताभ बच्चन का वजन संभालना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया था। सीन में जहां उन्हें सहज और शांत दिखना था, वहीं असल में वह पूरी ताकत लगाकर व्हीलचेयर चला रही थीं।

जीनत ने यह भी कहा कि उन्हें रोमा का किरदार बेहद पसंद था। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में इस सीन से जुड़ी पूरी कहानी लिखी- “मुझे लगता है कि ‘विंटेज वीडियो बुधवार’ जैसी भी कोई चीज होती है, है ना? हां, यह वही मशहूर सीन है Don (1978) का- जहां रोमा, जो हमेशा जुगाड़ू और साहसी है, पुलिस को चकमा देकर बेहोश डॉन को अस्पताल के कमरे से बाहर निकाल ले जाती है।”

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“मैंने इससे पहले भी इस फिल्म की कास्ट और क्रू के कई लोगों के साथ काम किया था, इसलिए शूटिंग के दौरान मैं पूरी तरह सहज थी। मुझे रोमा का किरदार भी बहुत पसंद था। वह स्मार्ट, निडर और बेहद सलीकेदार थी—ऐसी महिला का किरदार कौन नहीं निभाना चाहेगा!”

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“लेकिन उस दिन सेट पर ‘स्मूद’ रहना बिल्कुल आसान नहीं था। वजह जानना चाहेंगे? क्योंकि वह पुरानी व्हीलचेयर, और उस पर बैठे अमिताभ बच्चन का पूरा वजन संभालना, उसे चलाना बेहद मुश्किल था। मुझे सीन के लिए चेहरे पर भाव नियंत्रित रखने थे, जबकि अंदर से मैं पूरी ताकत लगाकर उसे धकेल रही थी! मैं ‘डॉन’ का एक और रीबूट देखने के लिए काफी उत्सुक रहूंगी, क्योंकि पिछला वाला मुझे काफी पसंद आया था। आप क्या सोचते हैं?”