Zee Cine Awards 2018 Winners: वरुण धवन बेस्ट एक्टर और श्रीदेवी बेस्ट एक्ट्रेस, जानिए किसे मिला कौन सा अवॉर्ड

साल खत्म होने से पहले प्रियंका चोपड़ा, शाहिद कपूर, कैटरीना कैफ और रणवीर सिंह जैसे तमाम बॉलीवुड स्टार्स और फिल्ममेकर्स ने अपनी मेहनत को इंजॉय किया। मौका था Zee Cine Awards 2018 का। यहां सितारों की शानदार परफॉर्मेंसेज पर तालियों की गड़गड़ाहट भी गूंजी और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के लतीफों पर ठहाके भी। इस अवॉर्ड नाइट को बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के साथ होस्ट किया। श्रीदेवी को फिल्म मॉम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और वरुण धवन को फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ कलाकार का खिताब दिया गया।

जहां तक इस साल रिलीज हुई सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात है तो यह अवॉर्ड रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म गोलमाल अगेन के नाम रहा। व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवॉर्ड अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म जॉली एलएलबी-2 को दिया गया। वरुण धवन ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ वरुण ने लिखा- बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए इस साल मिला अवॉर्ड।

किस अभिनेता-निर्देशक व अन्य को किस अवॉर्ड ने नवाजा गया.. आइए जानते हैं-

Extraordinary Impact Award: Toilet: Ek Prem Katha

Extraordinary Legend Award: Amitabh Bachchan

Best Actor in a Negative Role: Raj Rajun for Secret Superstar

Best Actor in a Supporting Role (Female): Meher Vij for Secret Superstar

Best Actor in a Supporting Role (Male): Anil Kapoor for Mubarakan

Best Debut Director: Advait Chandan for Secret Superstar

Best Debut (Male): Matin Ray Tangu for Tubelight

Best Debut (Female): Nidhi Aggarwal for Munna Michael

Viewers Choice Best Film Award: Toilet: Ek Prem Katha

Extraordinary Franchise Award: Baahubali

Extraordinary Impact Award (Female): Taapsee Pannu for Naam Shabana

Extraordinary Impact Award (Male): Rajkummar Rao

Best Director: Ashiwini Iyer Tiwari for Bareilly Ki Barfi

रेड कार्पेट पर बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, शाहिद कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा शिरकत करते नजर आए।

