Zara Hatke Zara Bachke Box Office Day 3: विक्की-सारा की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया बवाल, पहले वीकेंड फिल्म ने की इतनी कमाई

Zara Hatke Zara Bachke Box Office Collection Day 3: विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और सारा अली खान (Sara Ali khan) की फिल्म ‘जरा हटके जरा बचके’ ने पहले वीकेंड में शानदार कमाई की है। मूवी अपने बजट के बेहद करीब पहुंच चुकी है।

पहले वीकेंड 'जरा हटके जरा बचके' ने की जबरदस्त कमाई। (File photo)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram