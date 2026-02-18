हिंदी सिनेमा में परदे के सामने खड़े सितारों पर ही रोशनी पड़ती है, लेकिन परदे के पीछे बैठा वो लेखक, जो किरदारों में जान डालता है कई बार गुमनामी की जिंदगी जीता है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास रच देते हैं। जब बात हिंदी सिनेमा की हो, तो अभिनेताओं के नाम हर किसी के होंठों पर होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, राजेश खन्ना, सलमान खान, पर कई बार वह इंसान सबसे ज़्यादा अहम होता है जिसने उन्हें कहानी दी, किरदार दिए, पहचान दी। ऐसा ही नाम है सलीम खान का, जिनकी कलम ने 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों की दुनिया को बदल दिया।

1970 के दशक में जब हिंदी फिल्मों का हीरो रोमांस और गानों के बीच झूल रहा था, तब सलीम खान की कलम ने उसे गुस्सा, संघर्ष और सामाजिक बेचैनी से रूबरू कराया। जी हां! हम आपको सलीम खान के अधूरे अभिनेता से पूरे लेखक बनने तक के सफर और उनकी उपलब्धियों के बारे में आज सबकुछ बताने जा रहे हैं।

इंदौर से मुंबई तक का सफर

24 नवंबर 1935 को इंदौर में जन्मे सलीम खान एक्टर बनना चाहते थे और इस सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई आए थे। शुरुआत में उन्होंने कुछ छोटे-मोटे रोल भी किए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल पाई। मगर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी असफलता को ही आगे चलकर अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अभिनय के अनुभव से उन्हें ये पता चल चुका था कि बड़े पर्दे पर क्या काम कर सकता है और क्या नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में उनका संघर्ष ही था जो उन्हें स्क्रीनराइटिंग की तरफ ले आया। उन्होंने सेट पर बैठकर सीन की कमजोरियों को समझा और उन्हें ये तक महसूस होने लगा कि डायलॉग में कहां कमी रह गई। यहीं से उनकी नई राह की शुरुआत हुई।

जावेद के साथ मिलकर बदल दिया दौर

इंडस्ट्री में सलीम-जावेद की जोड़ी आज भी मशहूर है। उनके साथ सलीम की मुलाकात हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है। दोनों ने मिलकर पटकथाएं लिखनी शुरू कीं और देखते ही देखते यह जोड़ी सफल हो गई। इस जोड़ी ने 1973 में आई ‘ज़ंजीर’ के जरिए अमिताभ बच्चन को ‘एंग्री यंग मैन’ की पहचान दी। इसके बाद 1975 में ‘दीवार’ और फिर ‘शोले’ जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा की दिशा ही बदल दी।

यह भी पढ़ें: रील गाथा: तेज बुखार में अमिताभ बच्चन को रमेश सिप्पी के घर ले गए थे सलीम खान, फिर साइन करवाई थी ‘शोले’

इन फिल्मों में हीरो को एक प्रेमी नहीं दिखाया था, जो इससे पहले फिल्मों में होता था। अब हीरो वो बन चुका था जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्याय से जूझ रहा था। 1970 का दशक राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था और सलीम–जावेद की कहानियां उसी बेचैनी को उजागर करने लगी थी।

इनके डायलॉग बने यादगार

‘शोले’ सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि ऐसी याद है जिसे बूढ़े से लेकर बच्चा तक याद रखता है। गब्बर सिंह का किरदार, जय-वीरू की दोस्ती, ठाकुर का बदला, इस फिल्म का हर किरदार यादगार बन गया। ‘कितने आदमी थे?’ जैसे डायलॉग आज भी मशहूर हैं और इनके पीछे सलीम और जावेद की मेहनत और किरदार को देखने का नजरिया है।

सलीम खान की लेखनी की खासियत थी कि वे खलनायक को भी उतनी ही मजबूती देते थे जितनी हीरो को। उन्होंने फिल्म ‘शोले’ के किरदार गब्बर को केवल एक किरदार नहीं बल्कि डर का प्रतीक बना दिया।

‘दीवार’ फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये दो भाइयों की कहानी थी, जिसमें से एक कानून के साथ, दूसरा कानून के खिलाफ। इस फिल्म का डायलॉग ‘मेरे पास मां है’ केवल एक संवाद नहीं, बल्कि एक इमोशन बनकर उभरा। सलीम खान और जावेद अख्तर ने रिश्तों के भीतर के संघर्ष को सामाज से जोड़ा। यही वजह है कि उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का आईना बन गईं।

‘ज़ंजीर’ ने बदला बहुत कुछ

सलीम-जावेद ने एक ऐसे पुलिस अफसर विजय की कहानी लिखी जो बचपन के आघात और सामाजिक अन्याय से भरा हुआ है। वह गुस्सैल है, कम बोलता है, लेकिन भीतर आग है। यह किरदार पारंपरिक हीरो से बिल्कुल अलग था। न ज्यादा गाने, न रोमांस, न हंसी-मजाक। बस एक गंभीर, तीखा और व्यवस्था से लड़ने वाला चेहरा।

यह भी पढ़ें: छलचित्र: ‘बागबान’ ने दिखाई एकतरफा कहानी, राज मल्होत्रा के बेटे-बहू नहीं थे विलेन

बदली अमिताभ बच्चन की किस्मत

उस समय अमिताभ बच्चन लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। कई बड़े सितारों ने ‘ज़ंजीर’ को ठुकरा दिया क्योंकि उसमें रोमांस और गीत कम थे। लेकिन सलीम खान ने अमिताभ में कुछ अलग देखा और वो था-

1- लंबा कद और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस

2- दमदार आवाज

3- चेहरे पर गंभीरता

सलीम को लगा कि यही वह चेहरा है जो “आम आदमी के गुस्से” को सही तरह से दिखा सकता है।

लेखकों को दिलाई पहचान

आज फिल्म के पोस्टरों पर लेखकों के नाम छपे होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सलीम जब पटकथा लिखकर अपना नाम रोशन कर रहे थे, उस समय लेखक पर्दे के पीछे गुमनाम रहते थे। सलीम ने जावेद के साथ मिलकर अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म में क्रेडिट पाने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने साबित किया कि फिल्म के एक्टर्स नहीं बल्कि उसकी कहानी ही असली ताकत है।

80 के दशक में जावेद से बिछड़े सलीम

1980 के दशक की शुरुआत में सलीम-जावेद की जोड़ी टूट गई और आज भी उनके अलगाव की चर्चा होती है। हालांकि उसके पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन अलग होने के बाद भी सलीम खान ने लेखन जारी रखा, हालांकि वो जादू जो दोनों की जोड़ी में था, वो अलग होने के बाद कम होता गया। मगर चार दशक बाद इस जोड़ी ने एक बार फिर कमबैक किया। दोनों को एक बार फिर साथ में देखा गया। सलीम खान और जावेद अख्तर ‘एंग्री यंग मैन’ डॉक्यू सीरीज में नजर आए और इसके ट्रेलर लॉन्च में दोनों ने साथ में मीडिया के साथ खूब बातचीत भी की थी। पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..