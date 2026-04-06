5 अप्रैल को मुंबई में हुए चेतक स्क्रीन अवॉर्ड में आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ का जलवा देखने को मिला। इस मूवी ने अलग-अलग 14 कैटेगरी में अवॉर्ड अपने नाम किए। वहीं, इस अवॉर्ड शो को अभिनेत्री आलिया भट्ट, कॉमेडियन जाकिर खान और सुनील ग्रोवर, पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने होस्ट किया। अवॉर्ड शो में स्टैंडअप कॉमेडियन ने बातों ही बातों में बॉलीवुड के लोगों पर तंज कसते हुए उनका मजाक भी उड़ाया।

दरअसल, ‘धुरंधर’ की सक्सेस पर बॉलीवुड के कई लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वहीं, कुछ ने बहुत समय के बाद रिएक्शन दिया। इस पर जाकिर खान ने चुटकी लेते हुए कहा, “कितना भी पब्लिकली इंटरव्यू में आप लोग कह दें कि मेरी पसंदीदा फिल्म है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है।” सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सक्सेस पार्टियों, क्रू को पेमेंट न मिलने पर भी रिएक्ट किया। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।

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धुरंधर की सक्सेस को लेकर जाकिर ने कसा बॉलीवुड पर तंज

जाकिर खान ने इवेंट में कहा, “कितने ही बधाई वाले पोस्ट आप डाल दें, कितनी स्टोरी डाल दें, कितने ही पब्लिक इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरिट फिल्म है, लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों ‘धुरंधर’ से सबकी जली तो है। बम फिल्म में फूटे लियारी में, लेकिन धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में।”

बॉलीवुड की सक्सेस पार्टी पर कही ये बात

जाकिर यहीं नहीं रुके उन्होंने मुंबई में होने वाली सक्सेस पार्टीज का भी मजाक उड़ाया। कॉमेडियन ने कहा कि सक्सेस पार्टी का फिल्म के असली परफॉर्मेंस से कोई लेना-देना नहीं होता। जाकिर ने कहा, “10 साल हो गए मुझे मुंबई में रहते-रहते, दस साल में मैंने बड़ी कमाल की चीज देखी है वो है सक्सेस पार्टीज। सक्सेस पार्टीज का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, फिल्म चले ना चले, चार लोग देखें ना देखें, 300 करोड़ तो हो ही जाता है।

ये वैसा वाला है कि कोई और तय नहीं करेगा कि मेरी फिल्म चली या नहीं, यह मैं और मेरा प्रोड्यूसर तय करता है कि फिल्म सक्सेसफुल है। हमारा केटरर तय करता है कि फिल्म सक्सेसफुल है या नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आधी क्रू ने नहीं देखी होती है फिल्म, फिर भी सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं।”

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