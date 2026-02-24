फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने जनवरी 2026 में अनाउंस किया था कि वह अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए कॉमेडी से लंबा ब्रेक ले रहे हैं और यह ब्रेक तीन, चार या पांच साल का हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि उनके परिवार में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, इसके अलावा उनकी लाइफस्टाइल बदलना जैसे नींद खराब होना… इसने जाकिर की सेहत पर असर डाला और यह ब्रेक इन दिक्कतों को ठीक करने के लिए होगा।

जब यह बात उनके चाहने वालों को पता चली, तो वह कॉमेडियन की सेहत को लेकर चिंता में आ गए। अब जाकिर खान ने खुद एक इवेंट में बताया है कि आखिर उन्होंने ब्रेक क्यों लिया और उनकी हेल्थ उतनी खराब नहीं है जितनी मीडिया के कुछ हिस्सों ने बताया था। जाकिर ने कहा कि यह ब्रेक उन्होंने लिखने पर फोकस करने के लिए भी लिया था। दरअसल, पिछले कुछ सालों से लगातार पब्लिक परफॉर्मेंस और दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से उन्हें इसके लिए समय नहीं मिल पा रहा था।

जाकिर खान ने क्यों लिया ब्रेक?

मुंबई में स्पोकन फेस्ट के 10वें एडिशन में हिस्सा लेते हुए जब होस्ट ने जाकिर से उनके ब्रेक के बारे में पूछा तो स्टैंडअप कॉमेडियन ने कहा, “तुमने जो इंटरनेट पर पढ़ा है वो झूठ है भाई। ब्रेक की कहानी दोस्तों ये है कि मेरे पास राइटिंग का बहुत काम आ गया था। जो मैं पिछले छह सालों से कर नहीं पा रहा था।” इसके बाद उन्होंने यह कन्फर्म किया कि उनकी हेल्थ को लेकर कोई गंभीर बात नहीं है। उन्होंने कहा, “हेल्थ थोड़ी सी ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। तुमने जो इंटरनेट पर पढ़ा वो झूठ है भाई… मैं स्टेज माइनस 20 पर हूं।”

लास्ट में जाकिर ने कहा, “इसे लिखने वाले लोग भी बहुत बुरे हैं और ऊपर से लिख दे रहा हैं कि एक बहुत करीबी फैमिली सोर्स ने इसे कन्फर्म किया है। भाई मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहती है… ये रिपोर्ट्स पढ़कर हम एक-दूसरे का मुंह देखते हैं और सोचते हैं कि इसे किसने कन्फर्म किया। आप लोगों को वादा करके जा रहा हूं कि जब तक जिंदा हूं तब तक आपकी खिदमत में रहूंगा।”

