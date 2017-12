वह पैरों से रगड़ रहा था मेरी गर्दन- एक्ट्रेस जायरा ने रोते हुए सुनाई आपबीती, महिला आयोग ने भेजा एयरलाइन को नोटिस

दंगल से मशहूर हुईं एक्ट्रेस जायरा वसीम के लिए दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट एक कभी का भूलने वाला अनुभव देकर गई है। मुंबई पहुंचन के बाद ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो किया। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ विमान में एक अधेड़ शख्स ने छेड़छाड़ की है। जायरा विस्तारा एयरलाइंस में यात्रा कर रही थीं जब उनके साथ यह घटना घटी। उन्होंने बताया कि शिकायत के बावजूद क्रू मेंबर्स ने उनकी मदद नहीं की। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उन्होंने अपनी आपबीती बताई।

जायरा वसीम ने वीडियो में बताया- मैं बस अभी-अभी उतरी हूं। यह सही नहीं है। यह सही तरीका व्यवहार नहीं और ना ही आपको इस तरह किसी को महसूस करवाया जाना चाहिए। यह खौफनाक है। इस तरह से ये लड़कियों की सुरक्षा करते हैं? किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, अगर हम अपनी मदद खुद करने का निर्णय नहीं ले सकते तो यह सबसे भयावह चीज होती है। घटना को बयां करते हुए जायरा ने कहा- लाइट डिम थीं इसलिए यह बहुत ज्यादा भयावह था।यह अगले 5-10 मिनट तक जारी रहा और फिर मैं इसे लेकर निश्चित हो गई। वो लगातार अपने पैरों से मेरी गर्दन और कमर को रगड़ रहा था।

I just saw the video on Instagram & my heart goes out to her. I am really horrified the way this incident happened & after that the crew didn't help this girl. That was very shocking because Vistara claims that it has zero tolerance: Rekha Sharma, NCW Chairperson on Zaira Wasim pic.twitter.com/iNhLClz41k — ANI (@ANI) December 10, 2017

Vistar hasn't sensitized their crew to take action against men torturing women on flight. I am taking suo moto cognizance of this & giving notice to Vistara. Also a copy to DGP Maharashtra to act against Vistara Airlines: NCW Chairperson, Rekha Sharma on Zaira Wasim pic.twitter.com/8T9QRjdFiN — ANI (@ANI) December 10, 2017

I would like to tell Vistara that if they have zero tolerance why they have not named this person till now. Naming them is very very important. We would like to tell Zaira that we are there to help her out in any way we can: NCW Chairperson, Rekha Sharma on Zaira Wasim pic.twitter.com/lgJG4eiSmj — ANI (@ANI) December 10, 2017

इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने एएनआई न्यूज से कहा- मैंने अी इंस्टाग्राम पर वीडियो देखी और मेरा दिल उसके साथ है। जिस तरीके से यह घटना हुई है उससे मैं बहुत आतंकित हूं और उसके बाद केबिन क्रू ने लड़की की मदद नहीं की। यह बहुत हैरान करने वाला था क्योंकि विस्तारा जीरो टोलरेंस (शून्य सहनशक्ति) का दावा करता है।

रेखा ने आगे कहा- विस्तारा ने अपने क्रू को पुरुष द्वारा शोषण का शिकार हो रही महिला के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील नहीं बनाया है। मैं इस मामले का खुद संज्ञन लेते हुए विस्तारा को नोटिस दे रही हूं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के डीजीपी को विस्तारा एयरलाइंस के खिलाफ कार्वराई करने के लिए कहूंगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App