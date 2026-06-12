मशहूर अभिनेता दिनयार तिरंदाज़ का 11 जून 2026 को मुंबई में निधन हो गया है। अभिनेता अपनी शानदार कॉमिक भूमिकाओं और पारसी किरदारों के यादगार अभिनय के लिए खास तौर पर पहचाने जाते थे, जिसके कारण वे कई पीढ़ियों के दर्शकों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए थे। उनके निधन की खबर गुरुवार को सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद सहकर्मियों, प्रशंसकों और फिल्म जगत के लोगों ने शोक व्यक्त किया।

उनके निधन की जानकारी सबसे पहले फेसबुक ग्रुप “पारसी ज़ोरोस्ट्रियन्स वर्ल्डवाइड – हैदराबादी पेज” ने साझा की है। पोस्ट में लिखा था, “स्वर्गीय रुस्तम तिरंदाज़ के भाई श्री दिनयार तिरंदाज़ अपने स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान कर गए हैं। आज दोपहर 3:45 बजे वाडिया बंगली, बॉम्बे में पैदुस्त (अंतिम प्रार्थना) होगी। सरोश यज़द नी पनाह। अशेम वोहू।”

बाद में इस पोस्ट को कई इंस्टाग्राम पेजों ने भी साझा किया, जिससे यह खबर अधिक लोगों तक पहुंची। फेसबुक पोस्ट के अनुसार, दिनयार तिरंदाज़ ने मुंबई स्थित वाडिया बंगली में दोपहर 3:45 बजे अंतिम सांस ली।

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उनके शुरुआती करियर में कुछ फिल्मों में काम मिला, जिनमें ‘दुनिया’ भी शामिल रहीं, लेकिन असली पहचान उन्हें छोटे पर्दे से हासिल हुई। उस समय जब भारतीय टेलीविजन तेजी से हर घर का हिस्सा बन रहा था, दिनयार अपने सरल और स्वाभाविक अभिनय की वजह से दर्शकों के बीच खास जगह बनाने में सफल रहे।

‘जुबान संभाल के’ से मिली असली लोकप्रियता

दिनयार तिरंदाज़ के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘जुबान संभाल के’ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस सीरीज़ में उनका किरदार इतना प्रभावशाली था कि वह आज भी दर्शकों की यादों में ताज़ा है और अक्सर उसकी चर्चा होती रहती है।

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फिल्मों में भी छोड़ी अपनी छाप

टेलीविजन के साथ-साथ उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में भी अभिनय किया। ‘दिल है कि मानता नहीं’, ‘क्या कहना’, ‘चलते-चलते’, ‘हैलो ब्रदर’, ‘मैंने प्यार क्यूं किया’ और ‘कमाल धमाल मालामाल’ जैसी फिल्मों में उन्होंने भले ही छोटे रोल निभाए हों, लेकिन हर किरदार में अपनी मौजूदगी का असर जरूर छोड़ा।

मुख्य भूमिकाओं में कम दिखने के बावजूद उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस हमेशा मजबूत रही। यही वजह थी कि जिस भी सीन में वह आते, दर्शकों का ध्यान स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खिंच जाता था।