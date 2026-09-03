इमरान हाशमी की फिल्म ‘अवारापन 2’ में हीरो के साथ-साथ विलेन की भी खूब चर्चा रही। एक्ट्रेस वामिका गब्बी के भाई पूरन गब्बी ‘अवारापन 2’ में बतौर विलेन सभी का दिल जीतते नजर आए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ये रोल पहले एक बड़े यूट्यूबर को ऑफर हुआ था।

इंटरनेट की दुनिया में इंसानी एआई के नाम से मशहूर पूरव झा पहले फिल्म ‘अवारापन 2’ में विलेन के रोल में दिखाई देने वाले थे। उन्होंने ये रोल क्यों नहीं किया, इस बारे में उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में बात की।

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पूरव झा को ऑफर हुई थी ‘अवारापन 2’

यूट्यूबर, एक्टर, कॉमेडियन और स्क्रिप्ट राइटर पूरव झा ने शान पराशर के साथ पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें इमरान हाशमी के साथ ‘अवारापन 2’ में विलेन का रोल ऑफर हुआ था। लेकिन उन्हें लगा कि उनके बॉलीवुड डेब्यू के लिए ये मौका बहुत ज्यादा बड़ा है। इस कारण उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। जिसके बाद ये फिल्म वामिका के भाई पूरन की झोली में जा गिरी।

कौन हैं पूरव झा

पूरव झा सोशल मीडिया पर अपनी शानदार मिमिक्री की वजह से चर्चा में रहते हैं। साल 2019 में यूट्यूबर हर्श बेनीवाल के साथ पूरव झा ने काम करना शुरू किया था, उस समय वह हर्श की वीडियोज में छोटे-मोटे रोल्स में दिखाई देते थे, साथ ही उनके स्क्रिप्ट्स में भी मदद करते थे। हर्श के साथ उनके पापा-बेटे वाले वीडियोज को काफी पसंद किया गया। लेकिन उनकी शानदार कॉमिल टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को काफी पसंद आने लगी।

यूट्यूब से फिल्मों और सीरीज तक का सफर

उन्होंने खुद के चैनल पर काम करना शुरू किया, जहां वह कैरेक्टर प्ले किया करते हैं। उन्होंने एल्विश यादव, ध्रुव राठी जैसे लोगों की मिमिक्री करके सोशल मीडिया पर अपनी खास जगह बना ली। आज पूरव झा के अपने यूट्यूब पर करीब 61 लाख सब्सक्राइबर्स हैं।

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यूट्यूब वीडियोज के अलावा पूरव झा करण जौहर के शो द ट्रेटर्स के पहले सीजन में नजर आए थे। अब वह जल्द ही ‘इश्क नेक्स्ट डोर’, ‘हॉस्टल डेज’ और प्राइम वीडियो की आगामी सीरीज ‘कारनामे: बदला, गियर, पलटी किस्मत’ में भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं

‘अवारापन 2’ का विलेन- पूरन गब्बी

फिल्म ‘अवारापन 2’ में जितनी तारीफ इमरान हाशमी ने बटोरी, उतना ही दर्शकों का ध्यान पूरन गब्बी ने भी खींचा। फिल्म में काफी खूंखार विलेन के रोल में वह दिखाई दिए थे। बतौर विलेन उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस की काफी चर्चा रही। इससे पहले पूरन गब्बी ने फिल्म जीरो, शुभ मंगल ज्यादा सावधान और ब्लैक वारंट जैसी फिल्मों में काम किया है।