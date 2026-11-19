GTA 6 को रॉकस्टार गेम्स ने 19 नवंबर 2026 को भारत में PS5 और Xbox Series X/S कंसोल के लिए रिलीज कर दिया है। भारत में GTA 6 का क्रेज सालों से देखा गया है। फैंस इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। गेम के रिलीज होने के बाद से कई गेमिंग यूट्यूबर्स अपने चैनल पर एक्टिव हो गए। ऐसे में एक यूट्यूबर का नाम सामने आया जिसने इस गेम के ऑनलाइन स्ट्रीम के एक वीडियो से लाखों रुपये कमा लिए।

मशहूर गेमिंग यूट्यूबर मिथपैट यानी मिथिलेश पाटनकर ने 19 नवंबर को अपने चैनल पर ऑनलाइन GTA 6 खेला। उन्होंने करीब 10 घंटे स्ट्रीम किया। इस वीडियो से लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कई लोग जुड़े। स्ट्रीम पूरा होने के बाद सिर्फ 13 घंटों में इस वीडियो पर 13 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 30 लाख व्यूज आए।

एक गेमिंग वीडियो से होने वाली कमाई

इस एक वीडियो से एक दिन से भी कम समय में मिथपैट ने लाखों रुपयों की कमाई कर ली। हर जॉनर के लिए यूट्यूब अलग अमाउंट यूजर को देता है। गेमिंग कंटेंट के लिए भी अलग नियम हैं। टेक्निकल योगी के मुताबिक, भारत में 1.3 करोड़ (13 मिलियन) व्यूज वाले किसी गेमिंग वीडियो या लाइव स्ट्रीम से यूट्यूब पर अनुमानित 2.6 लाख रुपये से 12.35 लाख रुपयों तक की कमाई हो सकती है।

यह अनुमान 20 रुपये से 95 रुपये प्रति 1,000 व्यूज के RPM के आधार पर लगाया गया है। हालांकि, वास्तविक कमाई वीडियो के कंटेंट, दर्शकों की लोकेशन और विज्ञापनों की दरों पर ही निर्भर करती है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया GTA 6 से प्रेरित पोस्ट

इस अनुमान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिथपैट ने सिर्फ इस एक वीडियो से अच्छी कमाई कर ली है। GTA 6 का क्रेज इस समय भारत में साफ देखा जा रहा है। इतना ही नहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गेम के रिलीज होने के बाद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर GTA 6 से प्रेरित एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भारत की उपलब्धियां दिखाईं।

कौन है मिथपैट?

मिथपैट (मिथिलेश पाटनकर) ने अपने गेमिंग सफर की शुरूआत साल 2018 में की थी। उन्होंने GTA 5 और PUBG जैसे पॉपुलर गेम्स से जुड़े वीडियो, मॉड्स और डबिंग/मिमिक्री कंटेंट से शुरुआत की थी। उन्होंने मुंबई के बालमोहन विद्यामंदिर से स्कूली शिक्षा पूरी की और विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।

जनवरी 2019 में उनके वीडियो वायरल होने लगे और चैनल की ग्रोथ तेज हुई। धीरे-धीरे वह इस इंडस्ट्री के बड़े नामों में शामिल हो गए। आज उनके यूट्यूब चैनल पर 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। साल 2021 में उन्होंने यूट्यूब स्ट्रीमी अवॉर्ड्स में ‘इंटरनेशनल क्रिएटर ऑफ द ईयर’ का खिताब भी जीता था।