बाइकर Youtuber अगस्त्य चौहान की रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत, ओवरस्पीडिंग के कारण हुआ भयानक हादसा

प्रो बाइकर यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ। इस हादसे में उनकी बाइक के परखच्चे उड़ गए।

प्रो बाइकर अगस्त्य (फोटो-इंस्टाग्रामpro_rider_1000)

