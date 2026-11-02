पंजाबी सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पंजाब के जालंधर में रविवार, 1 नवंबर को उनके भतीजे डिवित औलख की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से सिंगर के परिवार में मातम पसरा हुआ है।

विदित औलख, पंजाबी म्यूजिक कंपनी स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश औलख के बेटे थे। सड़क किनारे खड़ी एक नगर निगम की ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी कार जा टकराई थी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि मौके पर ही कार में मौजूद विदित समेत दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान विदित औलख और आरव तलवार के रूप में हुई। दूसरा शख्स पप्पी स्वीट्स के मालिक का बेटा था।

हनी सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़

अब यो यो हनी सिंह का नया वीडियो सामने आया है। वो मुश्किल घड़ी में भाई दिनेश औलख से मिलने और उन्हें संवेदनाएं देने पहुंचे हैं। वीडियो में हनी सिंह का चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। उनसे मिलकर भाई दिनेश गले लग जाते हैं और फूट-फूटकर रोने लगते हैं। यूजर्स की आंखें भी इस वीडियो को देख नम हो गई हैं।

यूजर्स भी हनी सिंह और दिनेश औलख की मुलाकात देख आंसू बहा रहे हैं। उनका कहना है कि अपने बच्चे को खोना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। इसके अलावा हनी के भतीजे की आत्मा की शांति की दुआ भी की जा रही है।

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भतीजे की मौत पर हनी सिंह ने एक पोस्ट शेयर कर शोक जताया था। इसी पोस्ट में उन्होंने विदित की मौत की जानकारी भी फैंस को दी थी। उन्होंने लिखा था, ‘मेरे लिए यह काला दशक रहा है। मैंने अपना भतीजा खो दिया है। यह सदमा मेरे लिए बेहद असहनीय है। भोले नाथ मेहर मेहर मेहर।’

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विदित औलख की कार का हादसा जालंधर के पुलिस लाइंस इलाके के पास एक फ्लाईओवर पर हुआ। बारादरी थाने के एसएचओ साहिल चौधरी ने बताया था कि पुलिस को हादसे की खबर रविवार सुबह करीब 3 बजे मिली थी। उनके मुताबिक, नगर निगम के सफाई कर्मचारी फ्लाईओवर पर सफाई का काम कर रहे थे। कचरा इकट्ठा करने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली को वहां खड़ा किया गया था।

इसी दौरान बीएमसी चौक से बीएसएफ चौक की ओर जा रही कार कंट्रोल से बाहर होकर वहां खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक, वोक्सवैगन कार में सवार दोनों युवक अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे।

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