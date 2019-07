View this post on Instagram

Today new Precap highlight @khan_mohsinkhan @shivangijoshi18 @shaurya2105 #yehrishta #yerishtakyakehlatahai #kairalover #kairavivaah #kairaphirmilenge @khan_mohsinkhan @shivangijoshi18@khan_mohsinkhan @shivangijoshi18 😍 😉 dont miss today episode😎 Don't repost 😈 ❌ @shivangijoshi18 @khan_mohsinkhan @shaurya2105 @mohenakumari @shehzadss @shilpa_s_raizada @samir_onkar @official_sachintiyagi @vaishnavi_rao5 @deblina.chatterjee21 @mohenakumari @swatichitnisofficial @alihasanturabi @riturajksingh @parulchauhan19 @abdulwaheed5876 #yrkkh #kaira #shivangijoshi #mohsinkhan #shivin #naira #yehrishtakyakehlatahai #kartik #shivi #mohsin #starplus #nairagoenka #kairaphirmilenge #momo #kairamilan #kartikgoenka #shivangi #naksh #love #bestpati #bestpatni #keerti #kairaforever #bestjodi #yehrishta #momojaan #hinakhan #yerishtakyakehlatahai #kairavivaah @shivangijoshi18 @khan_mohsinkhan