Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Serial Update: स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के मेकर्स सीरियल में इन दिनों नए ट्विस्ट्स लाने की तैयारी में हैं। धारावाहिक में इससे पहले दिखाया गया है कि 5 साल के लीप के बाद कार्तिक और नायरा की राहें जुदा हो गई हैं। यहां तक की गोयंका परिवार नायरा के जिंदा होने की बात से भी अंजान है। वहीं, नायरा गोवा में अपने बेटे कायरव के साथ रहती है। हालांकि, सीरियल के नए प्रोमो के अनुसार नायरा-कार्तिक का मिलन जल्द ही होगा।

इस प्रोमो में कार्तिक और कायरव साथ खेलते हुए दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ नायरा सोचती है कि उन दोनों को अलग हुए 5 साल 6 महीने और 4 दिन हो गए हैं। अगले ही सीन में नायरा और कायरव गाड़ी से गोयंका हाउस पहुंचते हैं और नायरा उम्मीद करती है कि कार्तिक इतने साल दूर रहने पर उसे माफ कर दे।

Naira finally takes the much needed decision! How will Kartik react when she comes home?

Watch #YehRishtaKyaKehlataHai, Mon-Fri at 9:30pm on StarPlus and also on Hotstar – https://t.co/HnHE033JAj @shivangijoshi10 @momo_mohsin pic.twitter.com/LDS0Vt9ZVO

