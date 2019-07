View this post on Instagram

ᴛᴏᴅᴀʏ's ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ Highlights🌹 —————————————————————————- ( #yrkkh #kartik #naira #kaira #mohsin #shivangi #shivin #kartikgoenka #nairagoenka #mohsinkhan #shivangijoshi { 🐸 @khan_mohsinkhan @shivangijoshi18 🐹 } [No Repost ✘] All rights goes to starindia and hotstar and starplus. #kairabacktogether #kairafirmilenge