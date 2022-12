Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में फिर नजर आएगी कार्तिक-नायरा की जोड़ी, मेकर्स ने शेयर किया प्रोमो

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में एक बार फिर से आपको कार्तिक और नायरा की लव स्टोरी देखने को मिलेगी।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: फिर दिखेगी कायरा की लव स्टोरी (फोटो- स्टार प्लस)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram