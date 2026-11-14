करीब 10 साल पहले ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ से हिना खान के बाहर होने के बाद एक्ट्रेस और शो के प्रोड्यूसर राजन शाही के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। अब दोनों के बीच की दूरियां कम होती दिखाई दे रही हैं।

दोनों ने पुरानी कड़वाहट भुलाकर अपने मतभेद खत्म कर लिए हैं। हाल ही में दोनों की मुलाकात दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बीच एक भावुक बातचीत देखने को मिली।

राजन शाही ने हिना के लिए किया भावुक पोस्ट

राजन शाही ने अपने इंस्टाग्राम पर हिना खान के साथ दिवाली पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, ‘हम मिले, फिर बिछड़ गए (10 साल के लिए) और अब एक बार फिर मिले हैं। अंत भला तो सब भला। एक नई और खूबसूरत शुरुआत के लिए। थू-थू-थू, हिना, तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘हम दोनों को एक नई शुरुआत की बहुत-बहुत बधाई। यह नई शुरुआत सीखने, खुशियों, आपसी सम्मान, प्यार और समृद्धि से भरी हो। आने वाला यह नया सफर अच्छी सेहत, ढेर सारी खुशियों और चेहरे पर मुस्कान के साथ आगे बढ़े। अपने इस रिश्ते को हमेशा संजोकर रखें और इसकी हिफाजत करें। थू-थू-थू’

हिना खान ने राजन शाही के लिए क्या कहा?

इस पर हिना खान भी जवाब देते हुए इमोशनल हो गईं। उन्होंने जवाब में लिखा, ‘जिसने आपको उस वक्त सींचा हो, जब आप महज एक बीज थे, उसके एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज भले ही आप एक विशाल पेड़ बन चुके हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आपको आगे बढ़ने के लिए देखभाल, प्यार और सहारे की जरूरत थी।’

हिना आगे लिखती हैं, ‘यही सीख मुझे मेरे पिता ने दी है और राजन सर, मैं हमेशा से इसी बात पर विश्वास करती आई हूं। हालात चाहे जैसे भी रहे हों या मेरे मन में जो भी भावनाएं रही हों, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी, जिसे बाद में वापस न ले सकूं। आपके लिए मेरे मन में हमेशा प्यार और सम्मान रहेगा। जिंदगी बहुत छोटी है और इसे पुरानी नाराजगी में उलझकर बिताना ठीक नहीं।’

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पीछे छोड़ी पुरानी बातें

‘बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर है। मेरे दिल में आपके और पूरी डीकेपी फैमिली के लिए सिर्फ प्यार है। आखिरकार, हमने साथ ही तो अपना सफर शुरू किया था और एक-दूसरे के साथ बड़े हुए हैं।’

अपनी बात खत्म करते हुए एक्ट्रेस लिखती हैं, ‘उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम साथ मिलकर और भी खूबसूरत यादें बनाएंगे। हमारे रिश्ते में और प्यार जुड़ेगा और जिंदगी में कई नए और खूबसूरत पल जुड़ेंगे।’

दोनों के बीच का विवाद

साल 2016 में हिना खान ने शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ छोड़ दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच स्क्रिप्ट में दखल देने और अनबन को लेकर काफी विवाद हुआ था। ये वहीं सीरियल है जिससे हिना खान को अक्षरा के रूप में घर-घर में एक बड़ी पहचान मिली थी।

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अचानक हिना के शो से निकलने पर फैंस भी काफी हैरान थे। हालांकि हिना ने कभी इस विवाद पर ज्यादा खुलकर बात नहीं की लेकिन राजन शाही ने 2024 में एक इंटरव्यू में इस विवाद पर अपनी बात रखी थी। अब करीब 10 साल बाद दोनों वापस से दोस्त बन गए हैं।