View this post on Instagram

I can't see this😭😭😭 Kartik:Vedika, yeh Naira hai, meri ex wife 😭 Naira, yeh Vedika hai, my wife😤 Shaadi karvane ki kya zaroorath dhii😒😒😒 Ab kya hoga!!!!! #kaira❤️ #yehrishtakyakehelatahai #StayStrongKaira @khan_mohsinkhan @shivangijoshi18 @pankhuri313