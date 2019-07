Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Exit Shaurya Shah: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ शो इन दिनों स्टार्स के छोड़ने को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस पारूल चौहान, देबलीना चटर्जी औक मोहिना कुमारी के बाद अब कायरव यानि शौर्य शाह ने भी सीरियल को अलविदा कह दिया है। जिसके बाद अब शो में मेकर्स ने दर्शकों से नए कायरव का परिचय कराया है। नए कायरव को देखने के बाद फैन्स नाराज हैं। दरअसल उन्हें नए कायरव पसंद नहीं आ रहे हैं। फैन्स पुराने कायरव की वापसी की मांग कर रहे हैं।

एक सोशल मीडिया ने नए और पुराने कायरव की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा- डियर स्टार प्लस क्या आपने एक बार भी सोचा कि 4 साल के कायरव को आपने 8 साल के लड़के से रिप्लेस किया है। इससे आप अपना ही मजाक क्यों बना रहे हैं? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- मैं शो में पुराने कायरव की वापसी चाहता हूं। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि शो कभी खत्म न हो। वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा- क्रिएटिव के पास कई एंगल हैं कि वह ट्रैक को दूसरी ओर ले जा सकते हैं। कायरव की तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ समय के लिए कार्तिक और नायरा पर फोकस करें। फैन्स का कहना है कि नए कायरव भी क्यूट हैं लेकिन शौर्य को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है।

I believe tht creatives can manipulate storyline Nd focus on Kaira rn later on they can chip in Kairav as Shaurya is not well. He is another level of Kairav and should be brought back to the show once well. #Kaira #Kairav @StarPlus #Yrkkh This baby has worked hard honestly — SYE (@BintayYousuf) July 6, 2019

A little boy who got so much love for his role kairav is not well

We pray for him to get well and kudos to parents who took the decsion of him quitting the show when he was blessed with Soo much love. It would be difficult to accept someone else as kairav. GWS cutipie.#kairav — kairashivin (@mehrotra242013) July 8, 2019

this kid is also cute but no one can replace shaurya. Missed his presence so much in last night’s episode

I want him back, please bring shaurya back #kairav #YRKKH #kaira #WeWantShauryaAsKairav @momo_mohsin @shivangijoshi10 pic.twitter.com/le2weSmGn7 — Tuba (@_Tuba17_) July 9, 2019

शौर्य की मां ने बेटे के शो छोड़ने की वजह उसकी खराब सेहत बताई है। स्पॉटबॉय को दिये एक इंटरव्यू में शौर्य की मां ने कहा, ”उसे वायरल फीवर हुआ है। जिसके कारण वह बीते 5 दिनों से शूट पर भी नहीं गया है और स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। जिसके चलते मेकर्स को उसे तुरंत रिप्लेस करना पड़ा।”

शौर्य की मां ने आगे कहा, ”मेकर्स ने उसे शूटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन उसकी सेहत ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। बातचीत के बाद हम शूट पर गए थे लेकिन 2-3 घंटे के बाद ही हमें वापस आना पड़ा। जबकि उसे 8-10 घंटे की शूटिंग की जरूरत थी। प्रोड्क्शन हाउस के पास शौर्य के साथ बैंक एपिसोड भी नहीं थे, इसलिए मेकर्स इंतजार नहीं कर सकते थे।”

