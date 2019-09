छोटे पर्दे के बड़े एक्टर मोहसिन खान को एक घातक बीमारी ने अपना शिकार बना लिया है। इसकी जानकारी एक्टर ने खुद दी है। मोहसिन ने ट्वीट कर अपनी बीमारी के बारे में बताया। इसके बाद से ही उनके फैंस में दुआओं के सिलसिला जारी है। एक्टर ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें डेंगू हो गया है। मोहसिन इन दिनो टीवी के टॉप सीलियल्स में से एक ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में कार्तिक गोयनका की भूमिका निभा रहे हैं।

अपनी बीमारी को लेकर मोहसिन खान ट्विटर पर लिखा कि, ‘मुझे डेंगू हो गया है। अगर आप भी ज्यादा समय तक बाहर रहते हैं तो सावधान हो जाइए। मैं जल्द ही ठीक होऊंगा, इंशाअल्लाह।’ इसके बाद से ही फैंस मोहसिन के लिए दुआ कर रहे हैं।

Down with dengue. Be careful staying outdoors for too long guys.. i’ll be up n runnin soon inshallah 😉

— Mohsin Khan (@momo_mohsin) September 18, 2019