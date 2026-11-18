सूरज बड़जात्या की आगामी फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ का ट्रेलर बुधवार को रिलीज हो गया है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी दो परिवारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आयुष्मान के किरदार प्रेम और शरवरी की पूर्वा की शादी के बाद एक ही घर में रहने का फैसला करते हैं। ट्रेलर में प्यार, परिवार, रिश्तों और शादी के बाद होने वाली नोकझोंक की झलक देखने को मिलती है।

पत्नी के घर परिवार लेकर पहुंचेंगे प्रेम

ट्रेलर की शुरुआत प्रेम के इस खुलासे से होती है कि उसके पिता ने पूर्वा के परिवार पर मुकदमा कर दिया है। दरअसल, प्रेम और पूर्वा एक-दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी परेशानी है कि शादी के बाद दोनों कहां रहेंगे।

पूर्वा अपने परिवार की पांच महिलाओं के साथ रहती है और आर्थिक रूप से उनकी जिम्मेदारी भी उठाती है। ऐसे में वह शादी के बाद उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस समस्या का हल निकालते हुए प्रेम एक नया प्रस्ताव रखता है। वह फैसला करता है कि शादी के बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ पूर्वा के घर में रहेगा।

शुरुआत में दोनों परिवार इस फैसले से सहमत नहीं होते, लेकिन बाद में सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेम और पूर्वा घर की आर्थिक जिम्मेदारी मिलकर उठाने का फैसला करते हैं। हालांकि, एक ही छत के नीचे दो परिवारों के रहने से शुरू होने वाली परेशानियां धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि घर के छोटे-मोटे झगड़े किस तरह बड़े विवादों में बदल जाते हैं और रिश्तों में तनाव पैदा करने लगते हैं।

10 साल बाद निर्देशन में लौटे सूरज बड़जात्या

‘ये प्रेम मोल लिया’ के जरिए सूरज बड़जात्या करीब 10 साल बाद निर्देशन में वापसी कर रहे हैं। उनकी पिछली निर्देशित फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ 2015 में रिलीज हुई थी, जिसमें सलमान खान और सोनम कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे।

सूरज बड़जात्या ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’, ‘हम साथ साथ हैं’ और ‘विवाह’ जैसी पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में परिवार और रिश्तों को खास जगह मिलती है। इस बार भी वह एक नए पारिवारिक रिश्ते और शादी के बाद की जिंदगी को पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं।

फिल्म में आयुष्मान और शरवरी के अलावा अनुपम खेर, सीमा पाहवा, सुप्रिया पाठक कपूर, स्वानंद किरकिरे, गीता अग्रवाल शर्मा, सौम्या टंडन, सुरभि तिवारी और कृष राव भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

27 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म

आयुष्मान खुराना इस साल फिल्म ‘उड़ता तीर’ और ‘पति पत्नी और वो दो’ में नजर आ चुके हैं। वहीं, शरवरी को हाल ही में इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में देखा गया था। अब दोनों की जोड़ी पहली बार सूरज बड़जात्या की इस पारिवारिक फिल्म में दिखाई देगी। ‘ये प्रेम मोल लिया’ 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।