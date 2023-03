‘ये हैं मोहब्बतें’ की एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने रचाई शादी, करण पटेल, अली गोनी बने मेहमान

कृष्णा मुखर्जी ने अपने बॉयफ्रेंड चिराग बाटलीवाला के साथ बंगाली रीति-रिवाज से शादी की। इस जोड़े ने बाद में पारंपरिक पारसी परिधानों में रिसेप्शन किया।

Krishna Mukherjee ने Chirag Batliwala संग रचाई शादी (Photo: Krishna/Instagram)

