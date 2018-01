Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 17: आमिर खान को पछाड़कर 300 करोड़ क्लब के किंग बने सलमान खान

Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 17: आमिर खान को पछाड़कर 300 करोड़ क्लब के किंग बने सलमान खानअली अब्बास जफर और सलमान खान की जोड़ी ने एक बार फिर से कलेक्शन की ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। टाइगर जिंदा है सलमान की तीसरी ऐसी फिल्म बन गई है जो 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। इससे पहले सुल्तान और बजरंगी भाईजान यह कारनामा कर चुकी हैं। भाईजान के फैंस को उनका एक्शन अवतार काफी पसंद आया और आंकड़े इस बात का सबूत हैं। फिल्म की कमाई 300 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कलेक्शन के आंकड़ों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

तरण ने लिखा- यह ट्रिपल सेंचुरी है। टाइगर जिंदा है ने धीमा होने से मना कर दिया है। इसने सुल्तान की कमाई को पीछे छोड़ दिया और अब इसकी नजर बजरंगी भाईजान पर है। तीसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 3.72 करोड़ और शनिवार को 5.62 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब तक इसकी कुल कमाई 300.89 करोड़ रुपए हो चुकी है। दूसरे ट्विट में उन्होंने लिखा- यशराज- सलमान की जोड़ी ने हैट्रिक लगा दी- एक था टाइगर, सुल्तान और टाइगर जिंदा है। अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान है।

It’s a TRIPLE CENTURY… #TigerZindaHai refuses to slow down… Crosses #Sultan … Now eyes #BajrangiBhaijaan [₹ 320.34 cr]… [Week 3] Fri 3.72 cr, Sat 5.62 cr. Total: ₹ 300.89 cr. India biz. #TZH

Yash Raj – Salman combo score a hat-trick: #EkThaTiger, #Sultan, #TigerZindaHai… Yash Raj – Katrina have a fab track record together – 6 Hits: #NewYork, #MereBrotherKiDulhan, #EkThaTiger, #JabTakHaiJaan, #Dhoom3, #TZH… Coming up: #ThugsOfHindostan.

