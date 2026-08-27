इमरान हाशमी की फिल्म ‘अवारापन 2’ उनके करियर की पहली फिल्म बनी जिसने 200 करोड़ रुपये की कमाई की। 14 अगस्त को सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ के साथ इमरान हाशमी की फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर अवारापन 2 ने धूल चटा दी थी लेकिन अब यश की ‘टॉक्सिक’ के आगे ‘अवारापन 2’ भी औंधे मुंह आकर गिर पड़ी है।

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‘टॉक्सिक’ पड़ी ‘अवारापन 2’ पर भारी

‘अवारापन 2’ ने अपनी रिलीज से लेकर अब तक दुनियभर में 202.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है लेकिन 26 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने सिर्फ एक ही दिन में 140 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। यश का क्रेज दर्शकों में देखा जा रहा है। फिल्म ‘टॉक्सिक’ के लिए उनके फैंस ने लंबे समय का इंतजार किया है और दर्शकों का प्यार फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर साफ नजर आ रहा है।

पहले दिन के कलेक्शन से समझें

फिल्म ‘अवारापन 2’ नें पहले दिन भारत में करीब 22 करोड़ रुपये की कमाई की थी, वहीं यश की टॉक्सिक ने पहले ही दिन ‘पुष्पा 2’, ‘धुरंधर 2’ जैसी शानदार फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। टॉक्सिक ने पहले ही दिन दुनियाभर में करीब 140 करोड़ रुपये की कमाई की।

इस वजह से इमरान हाशमी की फिल्म ‘अवारापन 2′ के बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। सैकनिल्क के मुताबिक, आज यानी 14वें दिन की बात करें तो फिल्म ‘अवारापन 2’ ने 0.17 करोड़ की ही कमाई की, जिसके बाद भारत में फिल्म की ग्रॉस कमाई 171.40 करोड़ रुपये हो गई है। ‘टॉक्सिक’ के रिलीज होने से फिल्म पर खास असर पड़ा है।

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‘बंटवारा 1947’ पर पड़ी थी अवारापन 2 भारी

14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों का टकराव हुआ था। जिसमें ‘अवारापन 2’ साफ तौर पर जीती थी और सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को उसने बहुत पीछे छोड़कर काफी तेजी के साथ 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था।

फिल्म ‘टॉक्सिक’

‘धुरंधर 2’, ‘पुष्पा 2’, ‘आरआरआर’ फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। यश की ‘टॉक्सिक’ ने इन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया लेकिन फिल्म को दर्शक ज्यादा खुश नहीं हैं। ‘टॉक्सिक’ में दिखाए गए ज्यादातर एक्शन सीन स्लो मोशन में दिखाए गए हैं, जो दर्शकों को पसंद नहीं आया।