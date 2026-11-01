फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इससे पहले फिल्म का अमेरिका में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था जहां फिल्म की स्टारकास्ट अपने परिवार वालों के साथ पहुंचे थे। 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम में हुए इस इवेंट में यश के दोनों बच्चे आयरा और यथर्व ने भी ये फिल्म देखी। इसी बीच उनका बेटा अचानक रोने लगा। अपने बेटे को रोता देख यश हैरान हो गए कि आखिर उनका बेटा रो क्यों रहा है।

फिल्म में सीता का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस साई पल्लवी ने बताया कि फिल्म के एक सीन में जब यश का किरदार रावण जटायु का वध करता है, तो उनका बेटा यथर्व फूट-फूटकर रोने लगा। बेटे को रोता देख यश भी हैरान रह गए।

यथर्व ने अपने पिता से कहा, ‘मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने उस पक्षी को मार दिया।’ साई पल्लवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह किस्सा शेयर किया। यश के मुताबिक, फिल्म देखते हुए उनके बच्चे लगातार उनसे तरह-तरह के सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि इस उम्र में बच्चे जिंदगी, बर्ताव और एक-दूसरे का सम्मान करने जैसी चीजें समझना शुरू करते हैं। ऐसे में उन्हें अपने बेटे का रिएक्शन देखकर काफी हैरानी हुई।

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साईं बताती हैं कि यश के बेटे को पता था कि स्क्रीन पर रावण का किरदार निभाने वाले शख्स उनके पिता हैं और वह पहले से फिल्मों में काम कर चुके हैं लेकिन फिर भी जब जटायु के वध वाला सीन देखा वह रोने लगा।

यथर्व ने अपने पिता से कहा कि फिल्म में भी किसी पक्षी को मारना अच्छी बात नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साई पल्लवी के मुताबिक, यश के बेटे का इस मासूमियत के साथ ये रिएक्शन देना काफी शानदार था।

फिल्म ‘रामायण पार्ट वन’ रनटाइम 195 मिनट यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। फैंस को करीब साढ़े तीन घंटे निकालकर इस फिल्म को देखना पड़ेगा। सीबीएफसी की वेबसाइट के मुताबिक, फिल्म रामायण की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2026 को पूरी हो गई है। फिल्म में किसी भी सीन को कट नहीं किया गया है यानी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास कर दिया है।

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