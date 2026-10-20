निर्माता नमित मल्होत्रा पौराणिक महाकाव्य ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है। पिक्चर में केजीएफ स्टार यश, साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी और बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसे दुनियाभर में बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाने वाला है।

नितेश तिवारी संग काम करके खुश यश

यश, ‘रामायण’ में रावण की भूमिका निभा रहे हैं। पिक्चर के बज के बेच उन्होंने निर्देशक नितेश तिवारी संग काम करने पर बात की। उन्होंने कहा, ‘नितेश सर, हम सबने दंगल देखी है और उसका आनंद लिया है। लेकिन इस फिल्म को बहुत समर्पण के साथ निर्देशित करने के लिए हमें एक पंडित्य की जरूरत है। नितेश तिवारी ने यह फिल्म बनाई है। मैं बहुत खुश हूं।’

यश ने आगे कहा, ‘जब हम चर्चा कर रहे थे, तो वह हमारी इंडस्ट्री के बारे में पूछते थे। मैं उन्हें बताता था कि हम सब कैसे करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज पर काम किया है कि मुझे आप लोगों के सामने कैसे दिखाना है। मुझे लगता है आप सभी खुश होंगे।’

साई पल्लवी को बताया भक्त

नितेश तिवारी के साथ-साथ यश ने अपनी को-स्टार साई पल्लवी की तारीफ भी की। पल्लवी, इस फिल्म में सीता के रोल में नजर आएंगी। हाल ही में एक कार्यक्रम में यश ने साई को एक ‘भक्त’ बताया। एक्टर ने कहा कि पल्लवी को देवी सीता का किरदार निभाते हुए देखकर खुशी हो रही है।

बेंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में यश ने सीता के किरदार के प्रति साई पल्लवी के दृष्टिकोण के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ‘साई पल्लवी, वह एक भक्त है। वह इतनी समर्पित हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वह पांच मिनट के लिए सीता को याद करती है। हमने सेट पर उनका काम देखा है।’

एक्टर ने आगे कहा कि साई पल्लवी में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर के अपोजिट देवी सीता की भूमिका निभाने के गुण हैं। यश ने कहा, ‘बहुत भक्तिमय, ईश्वर से प्रेम करने वाली, ईश्वर से डरने वाली हैं। वह भगवान के बारे में बात करती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वह सीता की भूमिका निभा रही हैं। उनमें वह कला है। उनका दिल बहुत अच्छा है। उन्हें आशीर्वाद दें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें प्यार दें और आशीर्वाद दें।’

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शुरू हुई रामायण की एडवांस बुकिंग

नवरात्रि के पहले दिन ‘रामायण’ के निर्माताओं ने ऐलान किया था कि इस महाकाव्य का पहला भाग दुनियाभर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर 2026 को रिलीज होगा। उन्होंने रणबीर कपूर को भगवान राम, साई पल्लवी को सीता, रवि दुबे को लक्ष्मण और यश को रावण के रूप में दिखाते हुए नया पोस्टर भी रिलीज किया था। फिल्म की एडवांस बुकिंग दशहरे के दिन खुलेगी।

‘रामायण’ में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे के अलावा, सनी देओल हनुमान के रोल में, अरुण गोविल राजा दशरथ के रोल में, इंदिरा कृष्णा रानी कौशल्या के रोल में, लारा दत्ता रानी कैकेयी के रोल में, सोनल झा रानी सुमित्रा के रोल में और शीबा चड्ढा मंथरा के रोल में नजर आने वाली हैं।

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नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित, रामायण को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 पर रिलीज होगा।