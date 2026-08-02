साउथ सुपरस्टार यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। अभी तक फिल्म के 2 टीजर सामने आ चुके हैं लेकिन उन्हें देखकर फिल्म की कहानी के बारे में कोई अंदाजा नही लगा पाया। फिल्म की कहानी क्या होगी ये हर तरफ सवाल था लेकिन अब एक्टर यश ने फिल्म का प्लॉट खुद रिवील कर दिया है।

इस समय फिल्म रामायण में रावण के किरदार के लिए सुर्खियां बटोर रहे यश ने एक इंटरव्यू में ‘टॉक्सिक’ के बारे में बात करते हुए फिल्म के प्लॉट के बारे में बात की और बताया कि फिल्म में ताकत के लिए लड़ाई, लालच, पिता पुत्र के रिश्ते और बदले की कहानी और इसके साथ ही एक गहरी प्रेम कहानी के बारे में है।

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रिलीज हुए दोनों टीजर में कहानी को लेकर रहस्य बना हुआ था। एक टीजर में जहां यश का लुक दिखाया गया तो दूसरे टीजर में फिल्म की सभी हसीनाओं को दिखाया गया। अभी तक फिल्म ‘टॉक्सिक’ के दो गानें रिलीज हो चुके हैं और उनमें भी यश अलग-अलग एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते दिखाई दिए।

रिव्यू नेशन के साथ एक इंटरव्यू में उनसे फिल्म ‘टॉक्सिक’ के बारे में सवाल किया गया तो एक्टर ने कहा कि ‘मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही वाइल्ड रोलर कोस्टर राइड की तरह है। हम लोगों ने इस फिल्म में इंसान के डार्क इमोशन को दिखाने की कोशिश की है।’

यश कहते हैं, “भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन देश का यह हिस्सा अभी भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। यह कहानी 1961 के उसी दौर पर आधारित है। उस समय वहां पुर्तगालियों और भारतीयों के बीच तनाव था। व्यापार, बंदरगाह और कारोबार को लेकर संघर्ष चल रहा था। ऐसे माहौल में सत्ता, लालच और वर्चस्व की लड़ाई के साथ गैंगस्टर दुनिया की तमाम घटनाएं, जबरदस्त एक्शन और ड्रामा देखने को मिलेगा।”

“इसके साथ ही फिल्म में इंसानी जज्बातों की गहराई भी है। यह एक खूबसूरत प्रेम कहानी है, भाई-बहन के रिश्ते की भावनाएं हैं और पिता-पुत्र के बीच बदले की कहानी भी है। कुल मिलाकर यह हर तरह के रोमांच और भावनाओं से भरपूर एक बेहद दिलचस्प पैकेज है।”

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“यह समाज की कंडीशनिंग पर आधारित एक दिलचस्प पैकेज है। कई बार हम अपनी ही सोच और कल्पनाओं के दायरे में बंधे रहते हैं। फिल्म की निर्देशक महिला हैं, इसलिए इसकी कहानी एक महिला के नजरिए से भी सामने आती है।”

यश के फैंस के इस इंटरव्यू पर रिएक्शन देखने मिल रहे हैं। वह सब फिल्म के लिए अपनी एक्साइटमेंट जता रहे हैं। बता दें कि फिल्म में उनके अलावा नयनतारा, कियारा अडवानी, हुमा कुरैशी, रुक्मिनी वसंत और तारा सुतारिया भी मौजूद हैं। फिल्म ‘टॉक्सिक’ का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है और ये फिल्म 26 अगस्त को पैन इंडिया रिलीज की जाएगी।