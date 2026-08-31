यश की मां पुष्पा अरुण कुमार ने प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के उस पुराने बयान पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने केजीएफ से पहले यश की स्टारडम पर सवाल उठाया था। ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को मिल रही मिली-जुली प्रतिक्रिया के बीच पुष्पा का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अपने बेटे के फिल्मी सफर के बारे में बात करते हुए पुष्पा ने कहा कि वह यश के करियर को लेकर कही जा रही बातों को चुपचाप नहीं सुनेंगी। उन्होंने कहा, “यश कोई अचानक सामने आया हुआ इंसान नहीं है। केजीएफ से पहले ही वह कर्नाटक में एक सफल स्टार था और उसने कई हिट फिल्में दी थीं, जिससे उसकी लोकप्रियता साबित होती है।”

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उन्होंने सवाल किया कि लोग बार-बार केजीएफ से पहले यश कौन था, यह क्यों पूछते हैं। जबकि 2018 में केजीएफ के आने से पहले कन्नड़ सिनेमा में यश का एक दशक लंबा करियर रहा था। इस दौरान उन्होंने ‘गूगली’, ‘ड्रामा’, ‘मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी’, ‘गजकेसरी’ और ‘सांथु स्ट्रेट फॉरवर्ड’ जैसी कमर्शियल रूप से सफल फिल्में की थीं।

यश ने टीवी से की करियर की शुरुआत

पुष्पा ने अपने बेटे की साधारण शुरुआत का भी जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि वह बिना पैसे, पारिवारिक कनेक्शन और फिल्मी बैकग्राउंड के फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। उनके पिता अरुण कुमार KSRTC बस ड्राइवर थे। उनकी मां हाउसवाइफ थीं। परिवार में किसी का भी सिनेमा से कोई लेना-देना नहीं था। यश ने टीवी पर काम करके और फिर कई कन्नड़ फिल्मों के जरिए अपना करियर शून्य से बनाया और बाद में केजीएफ ने उन्हें पूरे भारत में मशहूर कर दिया।

पुष्पा ने कहा, “कुछ लोग जानबूझकर मेरे बेटे के करियर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ‘टॉक्सिक’ के खिलाफ प्रोपेगैंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने यश की साख को नुकसान पहुँचाने की सोची-समझी कोशिश पर दुख जताया। उन्होंने आगे कहा कि जब तक उन्हें दर्शकों का प्यार और समर्थन मिलता रहेगा, कोई भी उनकी तरक्की में रुकावट नहीं डाल सकता।

क्या बोले थे अल्लू अरविंद

बता दें कि अल्लू अरविंद ने कुछ साल पहले एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान ये बातें कही थीं। उस समय उनसे पूछा गया था कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स ने बड़े बजट की फिल्मों के बजाय छोटे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान क्यों देना शुरू किया। अरविंद ने इसकी वजह बढ़ती प्रोडक्शन लागत को बताया था। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या स्टार्स की फीस बढ़ने से फिल्मों का बजट बढ़ रहा है और इस मामले में उनके बेटे अल्लू अर्जुन का उदाहरण दिया गया, तो अरविंद ने इससे सहमति नहीं जताई।

उन्होंने इसके बजाय यश का उदाहरण दिया। अरविंद ने पूछा था, “केजीएफ से पहले यश कौन था?” उनका कहना था कि केजीएफ की सफलता सिर्फ यश की स्टारडम की वजह से नहीं थी, बल्कि फिल्म का बड़ा लेवल, शानदार मेकिंग और विजुअल्स इसकी बड़ी वजह थे। उनका इशारा था कि अगर किसी भी एक्टर को इतने बड़े स्तर की फिल्म मिलती, तो उसे भी वैसी ही सफलता मिल सकती थी।

यश ने भी दिया था जवाब

हालांकि, यश ने ‘टॉक्सिक’ के प्रमोशन के दौरान अरविंद की बातों का जवाब दिया। ‘आप की अदालत’ शो में एंकर ने एक्टर से पूछा, “केजीएफ से पहले यश कौन थे? एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है और उसमें काम करने से एक्टर को फायदा होता है।” यश ने जवाब दिया, “यह सच है। लेकिन मेरा यह भी मानना ​​है कि सिनेमा सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं होता।”

उन्होंने आगे कहा, “सिनेमा में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक्टर को ही मिलता है। चाहे वह कैरेक्टर आर्टिस्ट हो या राइटर, सिनेमा में हर कोई कड़ी मेहनत करता है, लेकिन अगर एक्टर उसे ठीक से निभा नहीं पाता, तो फिल्म नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि दर्शक सही हैं। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि सारा प्यार एक्टर को ही क्यों मिलता है। मेरा सच में मानना ​​है कि दर्शक कभी गलत नहीं होते। वे सभी का सम्मान करते हैं और जानते हैं कि कौन ज्यादा सम्मान का हकदार है।”

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