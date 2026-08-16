नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये बताया था। जिसके बाद हर तरफ फिल्म को लेकर चर्चा बढ़ गई थी। उनका कहना था कि फिल्म ‘रामायण’ के दोनों पार्ट का बजट करीब 500 मिलियन डॉलर है जो भारतीय करेंसी के मुताबिक करीब 4000 करोड़ है।

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अब इस बारे में फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे यश ने बयान दिया है। उन्होंने इस बजट का मतलब बताया है और साथ ही बताया कि मेकर्स फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए ज्यादा चिंतित क्यों नहीं है।

4000 करोड़ के बजट पर यश का बयान

यश अपनी आने वाली फिल्म टॉक्सिक के प्रमोशन के लिए आप की अदालत में पहुंचे थे। वहां उन्होंने ‘रामायण’ में अपने किरदार और फिल्म के बजट के बारे में बात की। यश का कहना है कि 4000 करोड़ रुपये सिर्फ ‘रामायण’ के एक पार्ट का बजट नहीं है और इसके पीछे एक हॉलीवुड गणित भी शामिल है। यश ने कहा कि इस बारे में लोगों को काफी गलतफहमी भी है।

हॉलीवुड मॉडल के मुताबिक है फिल्म बजट

यश ने बताया कि ‘दो हिस्सों में बनने वाली ‘रामायण’ का कुल बजट करीब 4000 करोड़ है, जिसमें फिल्म की रिलीज और प्रमोशन का खर्च भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह मॉडल हॉलीवुड जैसा ही है। यश के मुताबिक, उनके पार्टनर नमित ने भी सभी खर्चों को जोड़कर यह आंकड़ा बताया है।’

उन्होंने समझाया कि ‘हॉलीवुड में ग्लोबल रिलीज को देखते हुए फिल्म के बजट के बराबर, और कई बार उससे भी ज्यादा रकम प्रमोशन पर खर्च की जाती है। हालांकि, इसकी वजह यह भी है कि फिल्म की कमाई का बाजार भी ग्लोबल होता है।’

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हम नहीं कर पाए तो कोई और कर देगा

यश का कहना है कि अगर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्तर पर लेकर जाना है तो पैसा खर्च करना जरूरी है। यश ने कहा कि सिनेमा देश की सॉफ्ट पावर है और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए सभी को मिलकर लगातार मेहनत करनी होगी। नतीजे आज मिलें या कल, कोशिश पूरी ईमानदारी और मेहनत से जारी रहनी चाहिए। अगर हम नहीं कर पाए, तो कोई और यह काम करेगा, लेकिन भारतीय सिनेमा का ग्लोबल स्तर तक पहुंचना जरूरी है।’

फिल्म ‘रामायण’

यश के मुताबिक, ‘रामायण’ और ‘टॉक्सिक’ दोनों ही भारतीय सिनेमा को ग्लोबल फिल्मों के तौर पर स्थापित करने की कोशिश हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यश दोनों ही फिल्मों में एक्टर के अलावा बतौर निर्माता भी इन फिल्मों से जुड़े हुए हैं। ‘रामायण’ इस साल दीवाली के मौके पर भारत में 8 नवंबर को रिलीज होगी जबकि विदेशों में इसे 6 नवंबर को रिलीज किया जाएगा।