पैन इंडिया स्टार यश आज भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक गिने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह एक फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपये से ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई सिर्फ फीस तक सीमित नहीं है। वह प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर भी काम करते हैं। ‘टॉक्सिक’ के एक्टर ने हाल ही में बताया कि वह कई सालों से इस मॉडल पर काम कर रहे हैं और इससे उन्हें फायदा भी हुआ है।

खासकर उनकी गैंगस्टर फ्रेंचाइजी ‘केजीएफ’ को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके दोनों पार्ट्स ने दुनियाभर में मिलकर करीब 1500 करोड़ रुपये की कमाई की है। यश ने कहा कि अगर उनकी मार्केट वैल्यू इतनी नहीं होती, तो प्रोड्यूसर्स उन्हें हर फिल्म के लिए इतनी ज्यादा रकम नहीं देते।

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सालों से पार्टनरशिप में काम कर रहा हूं: यश

आप की अदालत में बात करते हुए यश ने कहा, “मैंने कभी इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने हमेशा एक प्रोड्यूसर की तरह काम किया है। मैं अपनी फीस पहले ही नहीं मांगता और फिर प्रोड्यूसर को उनके हाल पर नहीं छोड़ता। मैं सालों से पार्टनरशिप में काम कर रहा हूं, केजीएफ से पहले भी।”

उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना है कि मुझे अपना पैसा लगाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर दर्शकों को फिल्म पसंद आती है, तभी मुझे मेरी कमाई मिलनी चाहिए। मैंने इसे कभी सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं देखा। मेरा एक ही नियम है कि हम साथ में पैसे कमाते हैं और साथ में नुकसान भी उठाते हैं। किस्मत से दर्शकों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैंने कभी नहीं बताया कि मुझे कितने पैसे मिलते हैं। आप इसका अंदाजा मेरे दिए गए टैक्स से लगा सकते हैं।”

80 करोड़ के बजट में बनी थी केजीएफ

यश ने यह भी बताया कि ‘केजीएफ: चैप्टर 1’ साल 2018 तक बनी सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म थी, उसका बजट आज की उनकी फिल्मों के बजट की तुलना में काफी कम लगभग 80 करोड़ रुपये था। उदाहरण के लिए उनकी अगली रिलीज गीतू मोहनदास की एक्शन थ्रिलर ‘टॉक्सिक 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में बनी है, जो ‘केजीएफ: चैप्टर 1’ के बजट से लगभग सात गुना ज्यादा है।

दर्शकों के लिए करता हूं काम: यश

अपनी मूवी ‘केजीएफ’ के बारे में बात करते हुए यश ने कहा, “मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, तो आपके नफरत करने वाले लोग भी एक दिन आपके फैन बन सकते हैं। मैं सिर्फ दर्शकों के लिए काम करता हूं, क्योंकि वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी मेरी लाइफस्टाइल नहीं बदली है। बल्कि मैं अब और ज्यादा मेहनत करता हूं, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों के प्रति जिम्मेदारी महसूस होती है।”

टीवी से की थी यश ने करियर की शुरुआत

बता दें कि यश ने यश ने टीवी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। साल 2003 में उन्होंने कन्नड़ सिटकॉम ‘Silli Lalli’ से की। इसके बाद करीब चार साल तक टीवी पर काम करने के बाद उन्होंने 2007 में प्रिया हसन की रोमांटिक फिल्म ‘Jambada Hudugi’ से फिल्मों में डेब्यू किया। यश ने यह भी बताया कि उन्होंने उस समय सात फिल्में ठुकरा दी थीं, क्योंकि मेकर्स ने उन्हें स्क्रिप्ट नहीं दी थी।

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