Yamla Pagla Deewana Phir Se Movie Review Live Updates: जानिए दर्शकों को कितना भा रही थ्री देओल स्टारर फिल्म

'यमला पगला दीवाना फिर से' देखने के बाद सेलेब्स के रिव्यू सामने आने लगे हैं। इस बीच फिल्म निर्माता अब्बास मस्तान ने अपने ट्विटर के जरिए एक पोस्ट किया है। फिल्म को लेकर लिखे गए इस पोस्ट में अब्बास मस्तान 'यमला पगला दीवाना फिर से' की खूब तारीफें कर रहे हैं।

Dear Bobby @thedeol our best wishes to you Dharam jee Bhaiya n entire team for successful release of #ypd. its going to be a laugh riot n rock.