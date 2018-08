यमला पगला दिवाना फिर से: और वोडका पी कर धर्मेंद्र पर चीख पड़ी थीं कृति खरबंदा

@aapkadharam sir’s introduction to #boomerang! Isn’t he just the coolest. EVER! . . . Namaste to you all! 🙏 . . . #yamlapagladeewanaphirse #setlife #vanitydiaries #blessed #happiness

A post shared by Kriti Kharbanda (@kriti.kharbanda) on Jul 28, 2018 at 8:47am PDT