बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘नई नवेली’ को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में एक्ट्रेस रावण वध की प्रथा निभाती हैं। अब वह पर्दे के बाद असल लाइफ में भी रावण वध करती दिखाई देंगी। दिल्ली के लव-कुश राम लीला में इस बार एक्ट्रेस यामी गौतम रावण वध करेंगी। लव-कुश राम लीला भारत के प्रमुख राम लीला आयोजनों में से एक है, जहां हर साल कोई बड़ा फिल्मी सितारा ये रावण वध की प्रथा को पूरा करता है।

यामी गौतम से पहले लव-कुश रामलीला में 50 साल से ज्यादा के इतिहास में कंगना रनौत पहली एक्ट्रेस बनी थीं, जिन्होंने अपने हाथों से तीर चलाकर रावण का वध किया था। साल 2023 में उन्होंने ये प्रथा पूरी की थी। उसके बाद अब यामी गौतम इस गिनती में दूसरे नंबर पर शामिल हो चुकी हैं।

इस साल के रामलीला इवेंट की जानकारी शेयर करते हुए लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि इस वर्ष रामलीला की थीम ‘नारी का सम्मान’ रखी गई है। उन्होंने कहा कि महिला केवल प्रेम, करुणा और शक्ति की प्रतीक ही नहीं, बल्कि अन्याय और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस भी रखती है।

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इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस बार दशहरे पर रावण वध के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री यामी गौतम को इनवाइट किया गया है। वह इस आयोजन में दिल्ली समेत पूरे देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी और अपनी एक्टिंग के माध्यम से यह मैसेज देंगी कि बुराई पर अच्छाई की जीत में महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही जरूरी है।

लव कुश रामलीला में रावण वध के भव्य आयोजन में पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां शिरकत करती रही हैं। इनमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, जॉन अब्राहम, प्रभास, करीना कपूर और फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी जैसे नाम शामिल हैं।

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