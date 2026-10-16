बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों अपनी फिल्म ‘नई नवेली’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। जल्द वो माधुरी दीक्षित के शो ‘कौण होणार करोडपती’ के एक एपिसोड में नजर आने वाली हैं। शो के एक नए प्रोमो में यामी ने बताया कि क्या पति आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ में काम करने के लिए उन्हें ‘बड़ा और मोटा चेक’ मिला था।

डायरेक्टर आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर 2’ में यामी गौतम ने कैमियो किया था। केबीसी मराठी के आने वाले एपिसोड का प्रोमो रिलीज हो गया है। इस क्लिप में होस्ट माधुरी ने यामी से कहा कि उन्होंने आदित्य की रिकॉर्ड-ब्रेकिंग फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ देखी और उन्हें बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने एक्ट्रेस से पूछा कि क्या उनके पति ने कैमियो के लिए उन्हें पैसे दिए थे?

यामी ने लिए थे मोटे पैसे?

यामी गौतम ने जवाब दिया, ‘मैंने कहीं पढ़ा कि मुझे कैमियो के लिए बहुत बड़ा मोटा चेक मिला है। मैं सोचने लगी, ‘ये क्या है?’ लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें अनमोल होती हैं। आदित्य का ये कहना बहुत प्यारा था, ‘यामी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फिल्म में सिर्फ गुड लक के लिए आओ और फ्रेम चुरा लो।’ लेकिन ये बहुत मजेदार था। बेहतरीन निर्देशकों में से एक के साथ काम करना ही मेरी फीस थी।’

माधुरी ने आगे कहा, ‘और आपको धुरंधर द रिवेंज में देखना मजेदार था। जब वह मुड़ती हैं और हम देखते हैं कि ये यामी है, तो उसे देखना मजेदार था।’

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‘धुरंधर 2’ में यामी गौतम ने शाजिया बानो की भूमिका निभाई थी, जो एक नर्स है. शाजिया भी हमजा की तरह पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेशन पर एक भारतीय एजेंट होती है।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर: द रिवेंज’, 2025 की फिल्म ‘धुरंधर’ का सीक्वल है। इसमें रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, दानिश पंडोर, संजय दत्त और सारा अर्जुन सहित अन्य कलाकार हैं। दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट थीं। उन्होंने दुनियाभर में 3200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।

केबीसी मराठी के प्रोमो में यामी गौतम अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी क्रेविंग्स के बारे में भी बात करती नजर आ रही हैं।

उन्होंने कहा, ‘मुझे याद है आर्टिकल 370 के ट्रेलर लॉन्च पर हमने मीडिया में सभी के साथ शेयर किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मैंने अपने कुक को कॉल किया और कहा, ‘जल्दी से पूरन पोली तैयार करो। मुझे पूरन पोली खानी है। मैं इस दिन को पूरन पोली और उकडीचे मोदक के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूं।”

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फिर माधुरी ने अपनी खुद की प्रेग्नेंसी को याद किया। उन्होंने कहा, ‘मुझे उकडीचे मोदक बहुत पसंद है। लेकिन मुझे अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान कभी कोई क्रेविंग नहीं हुई। जब मैं अपने छोटे बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी, तो मुझे मसालेदार, चटपटा खाना खाने में मजा आता था। और अब वह हमारे परिवार में वह ही सबसे ज्यादा तीखा खाना खाता है।’

‘कौण होणार करोडपती’, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सोनी मराठी और सोनी लिव पर स्ट्रीम होता है।