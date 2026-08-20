बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ‘हक’ और ‘धुरंधर 2’ के बाद जल्द ही फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर फिल्म ‘नई नवेली’ में नजर आने वाली हैं। हाल ही में मेकर्स ने इस मूवी की घोषणा की और इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया। इन सबके बीच अभिनेत्री के पति फिल्ममेकर आदित्य धर ने मजेदार अंदाज में फिल्म के पोस्टर पर ऐसा रिएक्शन दिया, जो अब वायरल हो गया है। चलिए आपको बताते हैं यामी की मूवी, इसकी रिलीज डेट और आदित्य के रिएक्शन के बारे में।

दशहरे पर रिलीज होगी यामी की नई फिल्म

बुधवार को मेकर्स ने फिल्म ‘नई नवेली’ का मोशन पोस्टर जारी किया। पोस्टर में यामी लाल साड़ी और गहने पहने नजर आईं। साथ ही वह एक राक्षस की गर्दन पकड़े हुए दिखाई दीं। पोस्टर पर लिखा हुआ था, “भाभी डायन है।” इसके बाद आदित्य ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “तो मैंने इनसे शादी की है। इसके साथ ही उन्होंने ईविल इमोजी और हार्ट इमोजी भी बनाया।” आदित्य ने आगे लिखा, “हाहाहा… राइटर साहब… आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। इंतजार कीजिए 16 अक्टूबर का।”

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क्या है नई नवेली की कहानी?

‘नई नवेली’ को फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें हॉरर और कॉमेडी का तड़का भी है। कहानी एक ऐसी परफेक्ट दुल्हन की है, जो मेरठ के एक परिवार में आती है और देखते ही देखते उस बिखरे हुए घर को खुशहाल बना देती है। लेकिन उसका देवर शक करने लगता है कि घर की यह आदर्श बहू कहीं कोई दूसरी दुनिया की बुरी ताकत तो नहीं है।

फिल्म का निर्देशन बालाजी मोहन ने किया है, जबकि इसकी कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। फिल्म को आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ‘नई नवेली’ 16 अक्टूबर 2026 को दशहरे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

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