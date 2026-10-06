यामी गौतम और आदित्य धर इन दिनों चर्चा में हैं। माना जा रहा था कि दोनों मुंबई छोड़ हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट होने वाले हैं। यामी हमेशा से ही गर्व के साथ अपनी हिमाचली जड़ों के प्रति अपने प्यार बयां करती आई हैं।

बचपन में, वह अपनी गर्मी की छुट्टियां शिमला में नानी के घर बिताया करती थीं। ऐसे में जब कहा गया कि यामी और उनके पति आदित्य धर ने अपना परमानेंट बेस मुंबई से हिमाचल प्रदेश शिफ्ट कर लिया है, तो फैंस को खास हैरानी नहीं हुई। हालांकि बाद में आदित्य की टीम ने साफ किया कि ऐसा नहीं है।

यामी-आदित्य नहीं हो रहे शिफ्ट

आदित्य धर की टीम ने अफवाहों पर रिएक्शन देते हुए स्क्रीन से कहा, ‘नहीं, ये खबर आपको कौन भेज रहा है?’ यामी और आदित्य के मुंबई छोड़ हिमाचल जाने की अफवाहों ने फैंस के मन में भारी दिलचस्पी भी पैदा कर दी है। आखिर ऐसा भी यामी के पहाड़ों वाले घर में क्या खास है, जो वो यहां बसना चाहते हैं? चलिए आपको बताएं।

अंदर से कैसा है यामी का घर?

मंडी के गोहर में यामी का 25 एकड़ एस्टेट में फैला एक 100 साल पुराना हेरिटेज होम है। लकड़ी और पत्थर से बनी यह प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक किचन गार्डन से घिरी हुई है। बताया जाता है कि एक्ट्रेस यहां कथित तौर पर सेब, आलू, बेर और अदरक उगाती हैं। यामी और आदित्य ने जून 2021 में हिमाचल की इसी प्रॉपर्टी में शादी की थी। ऐसे में यह उनकी पर्सनल लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।

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फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, यामी गौतम के इस हेरिटेज होम की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये है। ईटाइम्स के अनुसार, यह हेरिटेज प्रॉपर्टी 2016 में बिक्री के लिए आई थी। इसके पिछले मालिक शुरू में इसे किसी दूसरे खरीदार को बेचने पर विचार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने आखिरकार यामी गौतम को चुना। यामी को चुनने के पीछे का कारण मकान मालिक का इस बात पर भरोसा था कि वह उनके पैतृक घर को संरक्षित रखेंगी और उसकी देखभाल कर करेंगी।

नेचर के बीच खुशहाल जिंदगी

यामी के लिए यह प्रॉपर्टी खरीदना कथित तौर पर इसकी निवेश क्षमता से ज्यादा एक इमोशनल कनेक्शन से प्रेरित था। यामी चंडीगढ़ में पली-बढ़ी हैं। उन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियां शिमला में अपनी नानी के घर बिताईं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के साथ उनका जुड़ाव उनके बचपन से रहा।

यामी अक्सर सोशल मीडिया पर अपने हिमाचल वाले घर और खेत की झलकियां शेयर करती हैं। यह प्रॉपर्टी उन्हें बड़े शहरों की जिंदगी से ब्रेक देती है। इसके अलावा उन्हें प्रकृति के करीब समय बिताने का मौका भी मिलता है। उन्होंने खुद के साधारण घर के बने वेलनेस ड्रिंक्स का आनंद लेते हुए वीडियो भी शेयर किए हैं, जिसमें हल्दी का पानी भी शामिल है।

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फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, घर पारंपरिक हिमाचली आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. इसमें पत्थर और लकड़ी का काफी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें ढलान वाली छत और गहरी खिड़कियां हैं। घर का इंटीरियर सरल हैं। बड़े पैमाने पर समकालीन लग्जरी आइटम जैसे फर्श से छत तक कांच की खिड़कियों और फैंसी फर्नीचर से मुक्त हैं।

पुराने लकड़ी के बीम घर के अंदर की सबसे खास विशेषताओं में से एक हैं। नेचुरल शेड्स और बढ़िया लकड़ी की डिटेलिंग प्रॉपर्टी को एक देहाती और घरेलू रूप देती है। इस एस्टेट में एक बड़ा हरा-भरा एरिया भी शामिल है। ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यामी ने प्रॉपर्टी पर एक ग्रीनहाउस और एक ऑर्गेनिक गार्डन बनाया हुआ है। वह कथित तौर पर एस्टेट पर बेर और नींबू सहित फल उगाती हैं।