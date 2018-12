अमिताभ बच्चन का फोन हुआ खराब, Xiaomi के एमडी ने दी ये सलाह

अमिताभ बच्चन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अक्सर कई चीज़ें शेयर करते हैं। हाल ही में जब उनका सैमसंग फोन खराब हुआ तो उन्होंने ट्विटर पर ही लोगों से मदद मांग ली। हालांकि इस दौरान उन्हें कई दिलचस्प प्रतिक्रियाएं मिली जिनमें से एक सलाह तो उन्हें शाओमी कंपनी के एमडी ने दी। दरअसल, अमिताभ बच्चन ने अपने स्मार्टफोन से परेशान होकर ट्वीट किया ‘मदद करें! सैमसंग एस 9 ठीक से काम नहीं कर रहा है। सैमसंग का लोगो सामने आ रहा है और बार बार स्क्रीन ब्लिंक हो रही है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो रहा है। इसे बंद भी करने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं हुआ। मदद करो। कोई मुझे बताओ अब मैं क्या करूं।’

T 3024 – HELP !! Samsung S9 not functioning .. Samsung logo is on front screen, and is blinking again and again .. nothing else happens .. changed it .. let it be .. tried to close it does not close either .. HELP … someone please guide me as to what I should de ..

गौरतलब है कि अमिताभ का फोन बूट लूप में फंस गया था। इस दौरान फोन बार-बार बूट होने में असफल रहता है और फोन के मैनुफैक्चरर का लोगो दिखाई देता रहता है। अमिताभ ने अपने एक फॉलोअप ट्वीट में ये भी बताया कि सैमसंग ने उनकी शिकायत पर अमल करते हुए उनका फोन ठीक कर दिया है हालांकि इसी बीच शाओमी के ग्लोबल वीपी और शाओमी इंडिया के एमडी मनु कुमार जैन ने अमिताभ बच्चन को एक दिलचस्प सलाह दी।

अमिताभ के इस ट्वीट के बाद मनु कुमार जैन ने रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘प्रिय अमित जी.. अब समय आ गया है कि आप अपना फोन बदल दें। आपको भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जा रही टेक्नोलॉजी ब्रांड पर भरोसा करना चाहिए। आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन भेजकर खुशी होगी, अगर आप चाहें तो।

Dear Amit Ji.

It’s time to switch phones. You can maybe try the most loved technology brand in India

Happy to send a flagship phone to you, if you want.#BigFan @SrBachchan https://t.co/O5DlcdxY3K

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) December 13, 2018