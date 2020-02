WWE Super ShowDown 2020: WWE के महामुकाबले की बात हो और द अंडरटेकर (The Undertaker) का नाम न लिया जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। 27 फरवरी को सऊदी अरेबिया में WWE का अगला बड़ा इवेंट WWE Super ShowDown होना है ऐसे में चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि अंडरटेकर गुरुवार को सुपर शो डाउन में नजर आने के लिए तैयार हैं। यहां तक ​​कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सऊदी अरेबिया में उनकी उपस्थिति के बारे में ट्वीट भी किया था लेकिन बाद में ट्वीट को हटा दिया।

सऊदी अरेबिया में द अंडरटेकर (The Undertaker) ने एन्ट्री कर ली है। एयरपोर्ट पर द अंडरटेकर को एजे स्टाइल्स को ठीक पीछे स्पॉट किया गया था। खबरों की मानें तो द अंडरटेकर एजे स्टाइल्स को रेसलमेनिया में चुनौती देने के लिए रिंग में एन्टर करेंगे। ऐसे में हो सकता है कि द अंडरटेकर एजे स्टाइल्स को कूट भी दें क्योंकि दोनों के बीच दुश्मनी की खबरें काफी समय से आ रही थीं ऐसे में एजे स्टाइल्स का द अंडरटेकर से पार पाना मुश्किल लगता है।

OMG is that the undertaker in see he look good i think I’m going to his meet an greet maybe pic.twitter.com/ye2kDRmNhg

— Romansbabygirl(@DianeMi61737236) February 26, 2020