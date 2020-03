WWE Raw: ड्रू मैकइंटायर ने रॉ में ब्रॉक लेसनर को धोया, Wrestlemania में दोनों धुरंधरों के बीच होना है WWE चैंपियनशिप का मुकाबला

RAW: WWE के फैंस के लिए इस बार की मंडे नाइट रॉ काफी कमाल रही है। जहां मौजूदा WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर रिंग में वापसी करते दिखाई दिए। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर रिंग में कुछ बोल ही रहे उसी वक्त वहां रॉयल रंबल के मेन इवेंट विनर ड्रू मैकइंटायर ने रिंग में धमाकेदार एंट्री ली। इसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर को Wrestlemania 36 में हराने की बात कहते हुए चेतावनी दी। जिसके बाद WWE के खूंखार रेसलर्स में शुमार ब्रॉक रिंग छोड़ कर जाने लगे। लेकिन रिंग से निकलते वक्त ब्रॉक तेजी से मैकइंटायर की तरफ हमला करने बड़े जिसके बाद मैकइंटायर ने हिट बैक करते हुए लेसनर को रिंग के बाहर फेंक दिया। इससे पहले जब ब्रॉक रिंग में आए थे तो फैंस उनको देख बुरी तरह चिड़ा रहे थे।

NICE TRY, BROCK.@DMcIntyreWWE just got one over on @BrockLesnar on the Road to @WrestleMania! #Raw pic.twitter.com/Re3ubnZzIr

— WWE (@WWE) March 3, 2020