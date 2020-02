WWE News, WWE Raw: WWE के रिंग में रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) कितने क्रूर हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है। रैंडी ऑर्टन अपने दुश्मनों पर कितना हावी रहते हैं ये उनके पिछले मुकाबलों से पता चलता है। हाल ही में रॉ में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब रैंडी ऑर्टन ने मैट हार्डी (Matt Hardy) पर हमला कर दिया और उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा की वो उठने में असमर्थ नजर आए।

रैंडी ऑर्टन के इस व्यवहार से फैंस को बहुत ज्यादा धक्का लगा क्योंकि किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि रिंग में रैंडी ऑर्टन मैट हार्डी के साथ कुछ ऐसा करेंगे। बाद में wwe टीम की तरफ से कुछ लोग आए और स्ट्रेचर पर रखकर मैट हार्डी को ले गए। मालूम हो कि रैंडी ने बेरहमी से बिल्कुल उसी तरह मैट हार्डी को पीटा जैसे दो हफ्ते पहले ऐज को पीटा था। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि मैट हार्डी, रैंडी ऑर्टन से बदला लेने के लिए जरूर आएंगे।

After being brutally attacked by @RandyOrton on #RAW, @MATTHARDYBRAND received medical attention during the commercial break. pic.twitter.com/VIDBEOYQxv

— WWE (@WWE) February 18, 2020