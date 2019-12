WWE: Andrade ने 10 सेकंड में पलटी बाजी, Rey Mysterio को हराकर बने US चैंपियन, देखें VIDEO

WWE News: क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए एक बार फिर वार्षिक परंपरा को बरकरार रखते हुए मैडिसन स्क्वायर गार्डन में डब्ल्यूडब्ल्यूई का मैदान सजा। ये पल उस वक्त और यादगार बन गया जब खूंखार एंड्रेड ने रे मिस्टेरियो को विश्व की सबसे प्रसिद्ध एरिना में United States championship के लिए हराया।

एंड्रेड और मिस्टेरियो के बीच का मैच काफी शानदार था और किसी को भी इस बात की उम्मीद न थी कि एंड्रेड मिस्टेरियो को इतनी आसानी से हरा देंगे। रे मिस्टेरियो शुरू से लेकर अंत तक गेम में बने हुए थे। यहां तक की मिस्टेरियो ने एंड्रेड को अपना फिनिशिंग मूव 619 भी मारा लेकिन एंड्रेड पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और वो रिंग में अलग ही धुन में नजर आए और मिस्टेरियो को डीडीटी फिनिशर मारते हुए महज 10 सेकंड में गेम पलट दिया।

एंड्रेड की इस जीत के बाद मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उपस्थित लोगों ने एंड्रेड को अपना पहला एकल खिताब जीतने के लिए बधाई दी। वहीं शार्लोट फ्लेयर, जो एंड्रेड के साथ रिलेशनशिप में हैं उन्होंने भी अपने ट्विटर एकाउंट पर पूर्व NXT चैंपियन की प्रशंसा करते हुए एक संदेश पोस्ट किया है।

Andrade becomes the new United States champion by defeating Rey Mysterio at Madison Square Garden #WWEMSG #andnew pic.twitter.com/wtwkigzmdE

