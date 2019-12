हुमा कुरैशी WWE चैंपियन को सिखा रहीं शाहरुख के छम्मक छल्लो सॉन्ग पर डांस

Huma Qureshi: इन दिनों हुमा कुरैशी WWE legend Dave Bautista को शाहरुख खान और करीना कपूर के सुपरहिट गाने छम्मक छल्लो पर डांस सिखा रही हैं। जी हां, दरअसल, एक्ट्रेस हुमा डब्ल्यू डब्ल्यू ई लेजेंड के साथ नेटफ्लेक्स (Netflix) की थ्रिलर फिल्म Army Of The Dead में नजर आने वाली हैं।

वहीं Bautista चाहते हैं कि वह भी बॉलीवुड फिल्में करें। ऐसे में हुमा ने WWE चैंपियन से एक वादा कर दिया है। हुमा ने वादा किया है कि वह उन्हें इंडिया लाएंगी और उनके साथ एक बॉलीवुड फिल्म भी करेंगी।एक्ट्रेस ने Netflix के चैट शो द ब्रांड न्यू शो ‘The Brand New Show’ में खुलासा किया कि उन्होंने Army Of The Dead को-स्टार से एक वादा किया है कि वह उन्हें इंडिया बुलाकर फिल्म करवाएंगी।

इस बीच Bautista ने भी बताया कि उन्हें इंडियन फिल्में कितनी अच्छी लगती हैं। साथ ही यहां उन्होंने ये भी बताया कि Bautista हिंदी फिल्में करना भी चाहते हैं। हुमा कुरैशी ने कहा कि- ‘मैंने उनसे वादा किया कि वह उन्हें इंडिया बुलाएंगी और एक फिल्म करवाएंगी। मैंने उन्हें कुछ इंडियन बॉलीवुड डांस वीडियोज भी शो किए। मैं उन्हें बॉलीवुड गानों में प्रैक्टिस भी कराई। छम्मक छल्लो गाने में हमने प्रैक्टिस की। ‘

हुमा ने बताया कि उनका भाई Bautista कास बहुत बड़ा फैन है। उनका भाई अकसर Bautista के फाइटिंग मूव्स करता रहता है। हुमा ने कहा- जब सकीब को इस बारे में पता चला कि मैं Bautista के साथ फिल्म कर रहीं हूं तो उसने कहा कि मैं Bautista से उनकी फिनिशिंक मूव्स के बारे में पूछूं।

बता दें, हुमा कुरैशी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में फिल्म Gangs of Wasseypur से की थी। हुमा ने नेटफ्लेक्स के साथ एक वेब सीरीज भी की-Leila इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस हुमा ने शालिनी का किरदार निभाया था। ये सीरीज 6 एपिसोड्स की थी।

इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। अब इसके बाद हुमा अमेरिकन थ्रिलर फिल्म ‘Army of the Dead’ कर रही हैं। इस फिल्म को डायरेक्टर Zack Snyder बना रहे हैं।

