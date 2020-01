wwe, wwe hindi mein, wwe hindi mein video, WWE Royal Rumble 2020: WWE में इस वक्त दर्शकों का रोमांच एकदम चरम पर है। WWE हमेशा नए टैलेंट को जगह देता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जल्द ही दर्शकों को WWE में रॉयल रम्बल (Royal Rumble) देखने को मिलने वाली है। वहीं WWE के मेकर्स ने शो से जुड़ा एक बड़ा एलान किया है। WWE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एलान करते हुए बताया कि जल्द ही फैंस को WWE में नए 6 सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाले हैं।

इस लिस्ट में दमदार रेसलर र्सिडिस मार्टिनेज के अलावा जैक एटलास जैसे धुरंधर भी शामिल हैं। वहीं एमिले एंडजुलिय, एंथोनी फ्रांसिस, जकर्याह स्मिथ भी WWE के रिंग में फैंस को एंटरटेन करते हुए नजर आने वाले हैं। WWE में एन्ट्री से इन सभी सुपरस्टार्स ने काफी खुशी जताई है। WWE ने इन नए 6 सुपरस्टार्स को अपने परफॉर्मेंस सेंटर में जगह दी है। जल्द ही ये खिलाड़ी NXT और मेन रोस्टर में प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं।

First in my family to turn a dream into reality. “Superstar” wasn’t just a moniker, it was a vision I set for myself. Proud of who I am & where it lead me because I’m right where I belong. @WWENXT – Let’s change the world. #WeAreNXT pic.twitter.com/kgUnljs6dU

— Jake Atlas (@iamjakeatlas) January 14, 2020