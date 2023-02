Pathan को री-सेंसर करना गलत फैसला; प्रसून जोशी पर भड़के Raees के डायरेक्टर, बोले-जो फिल्म पहले ही…

Pathan News: शाहरुख खान की फिल्म ‘रईस’ के डायरेक्टर ने फिल्म पठान को री-सेंसर किए जाने पर आपत्ति जताई है।

पठान (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram