ट्विटर पर चल रहे #MeToo कैंपेन के तहत मशहूर लेखक चेतन भगत पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लग चुका है। एक महिला लेखिका इरा त्रिवेदी ने कुछ दिनों पहले चेतन भगत पर आरोप लगाया था कि करीब एक दशक पहले चेतन भगत ने उन्हें इंडिया इंटरनेशल सेंटर में चाय पर बुलाया था। इस दौरान चेतन भगत ने उन्हें कमरे में चलने के लिए कहा। इरा के मुताबिक चेतन ने उनसे कहा था कि ‘तुम मेरे साथ कमर में चलो और मै तुम्हें अपनी किताबें साइन कर के देता हूं।’ कमरे में जाने के बाद चेतन भगत ने जबरदस्ती मुझे किस करने की कोशिश की जिसका मैंने विरोध किया।

अब इरा के इन आरोपों पर चेतन भगत ने करारा जवाब दिया है। चेतन भगत ने इरा त्रिवेदी के एक मेल का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा कि ‘अब बताइए कौन किसको किस करना चाहता था? यह मेल साल 2013 का है। इसकी आखिरी लाइन पढ़िए जिससे पता चलता है कि साल 2010 का उनका दावा गलत है। मेरे और मेरे परिवार का मेंटल हैरासमेंट बंद होना चाहिए। कृप्या झूठे आरोपों से इस मूवमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं।’

इरा के जिस मेल का स्क्रीनशॉट चेतन भगत ने शेयर किया है उसमें लिखा है कि ‘आप यहां कब आ रहे हैं? मैं इंतजार कर रही हूं…मैं IIC सदस्य बनने के लिए इंतजार नहीं कर सकती हूं…पता नहीं जब आप होते हैं तभी मैं क्यों जाती हूं…हो सकता है मैं बुढ़ापे में जाऊं…ओके, अपने आने वाले इवेंट के बारे में बताओ जिन्हें आप कभी उम्दा नहीं करते हैं…मैं वहां जरूर आना चाहूंगी. क्या आप लिख रहे हैं? मिस यू किस यू।’

So who wanted to kiss whom? @iratrivedi’s self-explanatory email from 2013 to me, esp last line, easily shows her claims from 2010 are false, and she knows this too. This mental harassment of me and my family has to stop. Please don’t harm a movement with #fakecharges #harassed pic.twitter.com/SWeaSCfHLd

