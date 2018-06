इन दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर बॉलीवुड सेलेब्स काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आलिया भट्ट, दीया मिर्जा, अर्जुन कपूर और जूही चावला जैसे बड़े सितारे बी-टाउन में प्लस्टिक बैन को लेकर खासा सजग हैं। ऐसे में इन सितारों ने तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया है। इसके चलते ये एक्टर्स प्लास्टिक के इस्तेमाल के दूषित कारण और इस पर जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसे में #फिटनेस चैलेंज #बीटप्लास्टिकपॉल्यूशन ट्विटर पर कैंपेन के तौर पर चलाए जा रहे हैं। यह चैलेंज UN’s की अंबेसडर दीया मिर्जा ने शुरू किया ऐसे में बाकी एक्टर्स भी दीया के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर के पूरा कर रहे हैं।

इस बीच दीया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में काफी सारा कचरा पड़ा हुआ था, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें अधिक थीं। यह कचरा ओपन एरिया में फैला हुआ था। ऐसे में दीया ने इस तस्वीर को कैप्शन दिया- ‘महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैन #singleuseplastics। आप कैसे नहीं देख सकते ये जो कि इतना डैमेज है हमारे लिए। नुकसान से भरपूर। क्या आप हमारी आने वाली जनरेशन को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे? इस प्लास्टिक से हमारा पानी, मिट्टी, समंदर कुछ भी नहीं बचा है।’

All those contesting Maharashtra Government’s ban on #singleuseplastics I want to ask you, WHY? How can you NOT see the damage it’s doing? Shouldn’t you be responsible for the waste you generate? We are drowning in plastics. Our health, water, soil, seas, nothing is spared. pic.twitter.com/6z5oVBjNFB — Dia Mirza (@deespeak) April 4, 2018

ऐसे में अपनी चिंता जाहिर करते हुए आलिया भट्ट का ट्वीट सामने आया। इस ट्वीट में आलिया सबसे निवेदन करती नजर आईं कि पानी के लिए स्टील की बॉटल का इस्तेमाल करें। आलिया ने अपनी स्टील की बॉट के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की। साथ ही लिखा- ‘#BeatPlasticPollution स्टील की बोतल का इस्तेमाल कर प्लास्टिक की बोतल को ना कहें। प्लास्टिक के ग्लास को भी ना कहें। अपनी लाइफ से प्लास्टिक को दूर करने के लिए मैं सिर्फ एक कदम ही दूर हूं। आशा है आप लोग जल्द ही ये कदम उठाएंगे।’

#BeatPlasticPollution by switching to steel or glass bottles today! Plastic bottles take 450 years or more to decompose, harming us and our environment. I’m now one step closer towards purging plastic from my life. Hope you guys will make the switch too!#LetsCoexist @deespeak pic.twitter.com/VyI70hggRv — Alia Bhatt (@aliaa08) June 3, 2018

इसके अलावा सोनम कपूर, अर्जुन कपूर और वरुण धवन को भी यह चैलेंज मिला। अर्जुन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। #BeatPlasticPollution को सराहते हुए अर्जुन ने भी अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। मैटल बोतल के साथ अर्जुन ने अपनी तस्वीर शेयर की। अर्जुन ने इस तस्वीर को कैप्शन दिया- विद अ मेटल वन। यह अच्छी है और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है।’ अर्जुन ने इस चैलेंज को आगे फॉर्वर्ड करते हुए रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा और परिणीति चोपड़ा को यह चैलेंज दिया।

It takes one small step to #BeatPlasticPollution! I’ve replaced using plastic bottles with a metal one. It’s convinient & environment friendly. Tagging @AnushkaSharma @RanveerOfficial & @ParineetiChopra to take up the challenge & inspire others to choose a sustainable future. pic.twitter.com/JNWbIgiVU8 — Arjun Kapoor (@arjunk26) June 3, 2018

