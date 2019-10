Will Tamilrockers Leaks War and Sye Raa Narasimha Reddy Full movie online to Download: फिल्म ‘वॉर’ और ‘Sye Raa Narasimha Reddy’ आज यानी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म सिनेमाघरों में खूब पसंद की जा रही है। वहीं फिल्ममेकर्स को डर सता रहा है कि कहीं उनकी खुशियों को ‘तमिलरॉकर्स’ (TamilRockers) की नजर न लग जाए। तमिलरॉकर्स आए दिन रिलीज हुई फिल्मों को कुछ ही घंटों में रिलीज करने के लिए कुख्यात है। ऐसे में फिल्मी जगत के स्टार्स और सेलेब्स अपनी नई फिल्मों के लीक हो जाने से मायूस और परेशान हैं। हाल ही में ऋतिक रोशन ने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि वह फिल्म WAR को हर हालत में सपोर्ट करें। वॉर को स्पॉइलर्स से बचाएं।

तो वहीं फिल्म वॉर की एक्ट्रेस वाणी कपूर ने भी एक ट्वीट के माध्यम से अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि वह जितना हो सके इस फिल्म को प्रोट्क्ट करें स्पॉइलर्स से। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सेलेब्स के स्पेशल रिक्ववेस्ट करने के बाद भी क्या फिल्म वॉर ऑनलाइन लीक हो जाएगी। तो वहीं अमिताभ बच्चन और चिरंजीवी स्टारर फिल्म Sye Raa Narasimha Reddy का भी यही हाल है। मेकर्स को डर सता रहा है कि कहीं उनकी फिल्म के साथ तमिलरॉकर्स और फिल्मों की तरह खिलवाड़ न करे।

फिल्ममेकर्स का ये डर जायज भी है। तमिलरॉकर्स एक पाइरेसी साइट है जो आए दिन रिलीज हुई नई फिल्मों को ऑनलाइन लीक कर देती है। खराब क्वॉलिटी में फुल फिल्म दिखाने और फ्री में डाउनलोड करने का झासा देती है। कई लोग इस के झासे में आ जाते हैं तो कुछ लोग ट्विटर पर इस बारे में फिल्म मेकर्स को टैग कर जानकारी दे देते हैं जिससे फिल्म के प्रिंट स्प्रेड होने से बच जाते हैं।

सरकार ने तमिलरॉकर्स की इस हरकत पर लगाम लगाने के कई प्रयास किए लेकिन ये पाइरेसी साइट हर बार नए डोमेन के साथ आती है और फिल्में लीक करती हैं। ऐसे में कई फिल्मों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

