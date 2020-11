बिग बॉस 14 भले ही टीवी जगत का विवादित शो हो लेकिन इसकी लोकप्रियता और चर्चे सबसे ज़्यादा होते हैं। कलर्स टीवी के इस विवादित शो के होस्ट सलमान खान ने रविवार को यह घोषणा की थी कि सोमवार के एपिसोड में घर से दो लोगों को बेघर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दो रेड जॉन के कंटेस्टेंट्स को घर निकाला जाएगा।

आपको बता दें कि जो कंटेस्टेंट्स एविक्शन लिए नॉमिनेट हुए हैं उनके नाम हैं – जैस्मीन भसीन, रुबीना दिलैक, कविता कौशिक और निशांत मलकानी। इंडियन एक्सप्रेस ने 31 अक्टूबर को एक पोल करवाया था जिसमें लोगों से यह कहा गया था कि वो उस कंटेस्टेंट को वोट करें जिसे वो समझते हैं कि वो बिग बॉस से बाहर होगा।

इस पोल से जो नतीजा सामने आया है उससे यह पता चलता है कि बिग बॉस से निशांत मलकानी और कविता कौशिक बाहर हो जाएंगे। निशांत को सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया जिसमें उन्हें 46.1 प्रतिशत वोट मिले वहीं दूसरे नंबर पर कविता कौशिक रहीं जिन्हें 34.5 प्रतिशत वोट मिले। रुबीना दिलैक और जैस्मीन भसीन को क्रमशः 11.4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत वोट मिले।

Who do you think will get evicted from #BiggBoss14 this week?

— Indian Express Entertainment (@ieEntertainment) October 31, 2020